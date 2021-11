Statistique Canada remercie les Canadiens pour leur contribution au Recensement de 2021

L'étape de la collecte du Recensement de la population de 2021 est maintenant terminée.

OTTAWA,ON, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Grâce aux efforts et à la collaboration de tous les Canadiens, le Recensement de 2021 a été un grand succès!

« La participation dans l'ensemble du pays a été tout simplement exceptionnelle, a déclaré Anil Arora, statisticien en chef du Canada. La participation des Canadiens d'un océan à l'autre nous a permis d'atteindre un taux de réponse global à la collecte de 98 %. Plus de 84,1 % des questionnaires ont été remplis en ligne, ce qui dépasse notre objectif ambitieux de 80 % et établit un nouveau record en matière de réponse en ligne. Grâce à la contribution des Canadiens, Statistique Canada sera en mesure de fournir des données de grande qualité à tous les ordres de gouvernement ainsi qu'aux entreprises, aux chercheurs, aux organismes non gouvernementaux et aux citoyens canadiens. À l'aide de ces données fiables, ils pourront prendre des décisions éclairées. Les renseignements tirés du Recensement de 2021 seront particulièrement importants pour évaluer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et pour mieux planifier l'avenir ».

Maintenant que le cycle du Recensement de 2021 est terminé, l'organisme met en œuvre le plan de diffusion des données du recensement. Statistique Canada est fier de présenter « Votre recensement, vos récits : portrait du Canada ». La première diffusion principale du recensement, qui portera sur les chiffres de population et des logements, est prévue pour le 9 février 2022. Vous pouvez trouver le calendrier complet de diffusion des données sur notre page Web Planification de la diffusion des données du Recensement de 2021.

Statistique Canada remercie les Canadiens d'avoir assuré la réussite du Recensement de 2021!

