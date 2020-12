Statistique Canada met sur pied un panel d'experts pour fournir des conseils indépendants sur l'Enquête sur la population active

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Statistique Canada est heureux d'annoncer officiellement du Panel d'experts de l'Enquête sur la population active. Composé d'experts nationaux et internationaux provenant du gouvernement, du milieu universitaire et d'organismes non gouvernementaux, le Panel fournira une orientation et des conseils indépendants sur l'un des programmes statistiques les plus importants de Statistique Canada.

Les effets économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19 ont stimulé la demande pour des données en temps réel et de qualité sur la société et l'économie du Canada. En réponse, Statistique Canada a amélioré bon nombre de ses programmes, y compris son Enquête sur la population active, qui fournit un instantané mensuel du marché du travail canadien. Cette enquête sert à estimer les taux d'emploi et de chômage à l'échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale. Pendant la pandémie de COVID-19, l'EPA continue de fournir des renseignements importants.

Le Panel s'assurera que les améliorations apportées à l'enquête permettent de bien comprendre l'évolution des conditions du marché du travail.

« Les conseils des membres du Panel d'experts de l'Enquête sur la population active seront extrêmement précieux puisque Statistique Canada s'efforce de s'assurer que l'un de ses programmes statistiques phares continue de fournir aux Canadiens des renseignements exacts et opportuns sur les conditions changeantes du marché du travail. Les répercussions de la pandémie ont démontré l'importance pour les dirigeants, de tous les secteurs, de fournir en temps opportun des renseignements fondés sur des données pour cerner les difficultés et les possibilités et pour éclairer la gestion et le rétablissement. Je me réjouis à l'idée de connaître les points de vue du Panel d'experts, et j'attends avec impatience ses recommandations. »

--Anil Arora, statisticien en chef, Statistique Canada

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des membres du Panel d'experts de l'Enquête sur la population active et de ses travaux, veuillez consulter la page Web du Panel d'experts de l'Enquête sur la population active.

