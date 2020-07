OTTAWA, ON, le 14 juill. 2020 /CNW/ - Statistique Canada a procédé à la diffusion officielle des données recueillies dans le cadre de la deuxième itération de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) au sujet des répercussions de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes.

Alors que la COVID-19 continue de perturber les économies à l'échelle de la planète, les données et les renseignements recueillis permettront d'évaluer les besoins changeants des entreprises canadiennes et d'aider les gouvernements, les chambres de commerce et les associations de gens d'affaires ainsi que les entrepreneurs de partout au Canada à concevoir des stratégies et des mécanismes à l'appui des entreprises canadiennes alors que l'économie poursuit sa reprise et continue de redémarrer et de se rétablir.

« Statistique Canada est heureux de poursuivre son partenariat solide avec la Chambre de commerce du Canada afin de produire des données et des renseignements indispensables qui permettront d'orienter les gouvernements et les entreprises pendant la période de relance après la COVID-19. Il serait impossible pour nous de fournir ces renseignements de valeur sans la participation active des propriétaires d'entreprise qui croient dans la valeur des données pour orienter la prise de décisions.

» - Anil Arora, statisticien en chef du Canada

Les tableaux de données diffusés aujourd'hui sont accessibles à tous les Canadiens. Les données sont disponibles aux échelons national, provincial et territorial, ainsi que par secteur d'activité, par taille d'effectif, par type d'entreprise et par propriété majoritaire. L'enquête a été menée du 29 mai au 3 juillet auprès de propriétaires d'entreprise de partout au Canada.

« La deuxième vague de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises nous indiquera comment les entreprises se portent, et comment celles-ci planifient et mettent en œuvre leur réouverture. En outre, les résultats rendront compte de ce que pensent les entreprises de l'éventuelle reprise. L'actualité et la pertinence de l'ECSE, compte tenu de l'échelle à laquelle elle a été réalisée par Statistique Canada, auront des répercussions énormes sur la façon pour le public et le secteur public de gérer la crise. La Chambre de commerce du Canada est un fier partenaire dans l'élaboration des données essentielles qui appuient la prise de décisions éclairées tant par les décideurs que par les dirigeants d'entreprise » a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Le jeudi 16 juillet et le vendredi 17 juillet 2020, deux communiqués supplémentaires contenant des articles rédigés sous la bannière StatCan et la COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur seront diffusés, de même que dans Le Quotidien. Jetez-y un œil!

Statistique Canada vous invite à consulter son portail Web, La COVID-19 sous l'angle des données, pour en savoir davantage sur ses différentes enquêtes en ligne qui ont été lancées et prendre connaissance de leurs résultats, ainsi que pour accéder à d'autres produits que l'organisme vient de lancer, comme le Tableau de bord de l'économie du Canada et la COVID-19 et l'infographie intitulée La COVID-19 et le marché du travail en juin 2020.

