OTTAWA, ON, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Statistique Canada mènera le prochain recensement en mai 2026 et cherche à pourvoir environ 32 000 postes liés au recensement à l'échelle du Canada. Les employés du recensement jouent un rôle essentiel dans la collecte de données démographiques, sociales et économiques de haute qualité qui aident à brosser un portrait statistique précis du pays.

Ces données permettent d'éclairer les décisions sur les services de garde et d'enseignement, les soins de santé, les transports publics, le logement, la planification des milieux de vie, ainsi que sur un large éventail de programmes qui appuient les Canadiennes et Canadiens.

Statistique Canada mènera le prochain recensement en mai 2026 et cherche à pourvoir des postes à l'échelle du Canada.

Divers postes de supervision et postes sans fonctions de supervision seront offerts de mars 2026 à juillet 2026, selon le poste et le lieu.

Pour que leur candidature soit prise en compte, les candidats doivent :

avoir atteint l'âge de la majorité dans leur province ou votre territoire de résidence;

avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, ou posséder un permis de travail valide;

résider au Canada et avoir une adresse domiciliaire au Canada.

Le taux de rémunération est de 25,87 $ l'heure pour les agents recenseurs (postes sans fonctions de supervision) et de 31,32 $ l'heure pour les chefs d'équipe (postes de supervision), en plus des dépenses admissibles.

Rôles et responsabilités des employés du recensement :

La principale responsabilité des agents recenseurs est de faire du porte-à-porte pour recueillir les informations du recensement;

Les principales responsabilités des chefs d'équipe consistent à diriger et à superviser un adjoint et une équipe d'agents recenseurs. Les chefs d'équipe sont responsables de toutes les activités liées à la collecte des questionnaires du recensement dans leur zone d'affectation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web des emplois du recensement.

