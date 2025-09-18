OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a diffusé son sixième rapport annuel, intitulé « Vers un cadre pour les statistiques officielles dans le système statistique national ». En tant qu'organisme indépendant, le CCCS fournit des conseils impartiaux au statisticien en chef et au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie en vue de contribuer au maintien de la qualité globale du système statistique national.

Le rapport de cette année souligne l'importance d'établir un cadre national pour définir et accréditer les statistiques officielles. À l'heure actuelle, le Canada n'a aucune définition légale des statistiques officielles et aucun processus cohérent pour les accréditer. Le Conseil avertit que ce manque de clarté peut entraîner des disparités dans les normes et les méthodes en vigueur d'un secteur de compétence à l'autre, rendant plus difficile pour le public canadien de repérer des données fiables. Pour combler ces lacunes, le rapport recommande la création d'une définition légale claire, l'établissement d'un processus d'accréditation fédéral et la mise en place d'un dépôt national qui rend les statistiques officielles accessibles, transparentes et faciles à comprendre.

Statistique Canada remercie les membres du CCCS pour leur dévouement et de leurs précieuses réflexions. Post this

Le Conseil souligne également que, face à la croissance de la mésinformation et de la désinformation, il est plus important que jamais de renforcer la confiance du public dans les données. Une communication claire et une transparence quant à la manière dont les statistiques officielles sont élaborées et dont elles profitent aux Canadiens et Canadiennes sont des aspects essentiels pour maintenir la confiance dans le système statistique national.

Statistique Canada remercie les membres du CCCS pour leur dévouement et de leurs précieuses réflexions. Ces recommandations s'harmonisent étroitement avec le Plan stratégique de 2023 à 2026 de l'organisme et viennent renforcer notre engagement à favoriser la collaboration, à améliorer la littératie des données et à veiller à ce que le système statistique du Canada continue de répondre aux besoins évolutifs de la population canadienne.

André Loranger

Statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

Coordonnées : Statistique Canada, Relations avec les médias, 613-951-4636, [email protected]