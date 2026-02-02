OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Statistique Canada est ravi d'annoncer que la collecte de données du Recensement de la population de 2026 a commencé dans certaines communautés des régions nordiques et éloignées du pays. Pour le reste du Canada, elle commencera en mai 2026.

Tous les cinq ans, la population canadienne est invitée à participer au recensement afin d'aider à brosser un portrait de la population du Canada et ainsi à mieux comprendre l'évolution de la société canadienne. Il s'agit de l'ensemble de données le plus complet recueilli pour de nombreuses communautés.

Les ménages dans certaines communautés nordiques et éloignées recevront bientôt une lettre d'invitation à participer au recensement, qui sera livrée à la porte par un agent recenseur. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de remplir leur questionnaire en ligne, ils peuvent recevoir de l'aide en personne d'un agent recenseur pour le remplir.

Les questions du recensement ont été traduites en 15 langues autochtones pour aider les répondants à remplir leur questionnaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du recensement à l'adresse www.recensement.gc.ca/fr/a-propos/nord ou consultez la feuille d'information au lien ci-dessous.

Feuille d'information : La collecte du Recensement de 2026 commence dans le Nord du Canada

Citation :



« Assurer que les communautés nordiques, éloignées et autochtones du Canada sont pleinement représentées dans les données du recensement est une priorité clé pour Statistique Canada. Les données du recensement constituent la source de renseignements la plus détaillée à la disposition des décideurs. Elles contribuent à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de services destinés aux membres, aux communautés, aux organismes et aux gouvernements des Premières Nations, des Métis et des Inuit. La participation des communautés nordiques, éloignées et autochtones est essentielle pour garantir que nous recueillons des données fiables et représentatives. »

André Loranger, statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

Contact à l'intention des médias : Ligne info-médias de Statistique Canada : [email protected].