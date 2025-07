OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Statistique Canada a le plaisir d'annoncer que les questions du Recensement de la population de 2026 et du Recensement de l'agriculture de 2026 ont été publiées dans la Gazette du Canada, et qu'elles sont aussi mises à la disposition de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens sur son site Web.

Tous les cinq ans, la population et les entreprises agricoles canadiennes sont invitées à participer au recensement pour aider à brosser un portrait du pays. Les renseignements fournis nous permettent de mieux comprendre notre économie et notre société.

Entre chaque cycle de recensement, Statistique Canada mène des recherches, des consultations et des essais approfondis pour s'assurer que les recensements rendent pleinement compte des profils diversifiés de la population canadienne et des entreprises agricoles au pays.

Statistique Canada met tout en œuvre pour s'assurer que les questions sont pertinentes et accessibles, et que tout le monde peut y répondre facilement. Cela permet de faire en sorte que chaque recensement fournit les données de grande qualité sur lesquelles les Canadiennes et Canadiens comptent pour prendre des décisions éclairées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont le contenu des questionnaires du Recensement de 2026 est déterminé, veuillez consulter le document d'information .

La collecte de données pour le Recensement de 2026 commencera en mai 2026, sauf pour les régions les plus éloignées ou du Nord du pays où la collecte commencera en février 2026.

Pour en savoir davantage sur le Recensement de 2026, veuillez consulter la page En route vers le Recensement de 2026.

Pour en savoir davantage sur le Recensement de l'agriculture de 2026, veuillez consulter la page Recensement de l'agriculture .

Citation :

« Tous les cinq ans, le Recensement de la population et le Recensement de l'agriculture permettent de brosser le portrait le plus complet et le plus exact possible du Canada, fournissant des renseignements inestimables sur notre pays. Pour produire ces données si importantes, il faut commencer par poser les bonnes questions. L'élaboration des questionnaires du recensement nécessite beaucoup de travail et de consultations. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont contribué à cette tâche en nous faisant part de leurs commentaires et en participant aux tests du recensement. Grâce à leur soutien, les recensements continueront de fournir les données fiables auxquelles les Canadiennes et Canadiens s'attendent. »

André Loranger, statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

Coordonnées : Statistique Canada, Relations avec les médias, 613-951-4636, [email protected]