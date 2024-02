RICHMOND HILL, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - John Lederer, président-directeur du conseil d'administration de Staples Canada, est heureux d'annoncer la nomination de Rachel Huckle au poste de présidente-directrice générale, à compter du 1er mars 2024. À titre de PDG, Rachel assurera la direction des plus de 300 magasins de détail Staples/Bureau en Gros, des secteurs des services et du numérique et de Staples Professionnel, la principale entreprise de services aux entreprises au pays.

Staples Canada nomme Rachel Huckle au poste de présidente-directrice générale (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la vente au détail, Rachel Huckle apporte une richesse de connaissances et de leadership à son nouveau rôle. Ayant été Cheffe de la vente au détail (2019) et Présidente et cheffe de l'exploitation (2022) de Staples Canada, Rachel a joué un rôle essentiel dans la transformation de l'entreprise en tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Sous sa direction, Staples Canada a élargi sa gamme de produits et de services pour offrir plus de valeur et de choix aux consommateurs, a fait croître le secteur interentreprises au service d'entreprises canadiennes de toutes tailles et a forgé des partenariats stratégiques importants qui ont considérablement amélioré l'entreprise.

« Je suis très honorée d'assumer le rôle de PDG de Staples Canada, » a déclaré Mme Huckle. « Avec notre équipe talentueuse, je m'engage à tirer parti de l'héritage de réussite et d'innovation de l'entreprise, à favoriser une culture d'excellence et à offrir de la valeur à nos clients, à nos employés et à nos partenaires de la vente au détail partout au pays. »

David Boone, président-directeur général sortant de Staples Canada, continuera d'apporter son expertise de son poste au sein du conseil d'administration de Staples Canada et de conseiller de Sycamore Partners.

