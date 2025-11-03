RICHMOND HILL, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - John Lederer, président exécutif de Staples Canada, est heureux d'annoncer la nomination de Jens Cermak au poste de président-directeur général, à compter du 1er décembre 2025. En tant que PDG, Jens supervisera près de 300 magasins Staples/Bureau en Gros, les activités numériques et de services, ainsi que Staples Professionnel, le chef de file canadien du commerce interentreprises.

John Lederer, président exécutif de Staples Canada, est heureux d'annoncer la nomination de Jens Cermak au poste de président-directeur général, à compter du 1er décembre 2025. En tant que PDG, Jens supervisera près de 300 magasins Staples/Bureau en Gros, les activités numériques et de services, ainsi que Staples Professionnel, le chef de file canadien du commerce interentreprises. (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

« Jens apporte une combinaison extraordinaire d'expertise en commerce de détail, d'excellence opérationnelle et de vision stratégique à Staples Canada », a déclaré John Lederer, président exécutif. « Sa capacité éprouvée à mener la transformation, à bâtir des équipes performantes et à offrir des expériences clients exceptionnelles fait de lui le dirigeant idéal pour guider l'évolution continue de Staples Canada en tant qu'entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes convaincus que sous la direction de Jens, Staples accélérera sa trajectoire de croissance tout en continuant d'être un partenaire de confiance pour les entreprises et les consommateurs canadiens. »

Fort de 30 ans d'expérience distinguée dans les secteurs du commerce de détail, des finances et des opérations, Cermak apporte des compétences de leadership considérables à son nouveau rôle. Ayant récemment occupé le poste de président-directeur général d'Amica Senior Lifestyles, Jens a dirigé avec succès les initiatives stratégiques d'une organisation comptant 5 000 membres d'équipe. Avant Amica, il a passé 13 ans chez TJX Canada dans des rôles de direction progressifs, notamment celui de vice-président principal, directeur des opérations, où il a dirigé plus de 400 magasins avec plus de 20 000 membres d'équipe à travers le Canada. Sa carrière comprend également des postes de direction en finance auprès de marques reconnues mondialement, notamment Grand & Toy, Pepsi et Labatt. Jens est comptable professionnel agréé et comptable en management accrédité qui a obtenu un baccalauréat spécialisé de l'Université de Toronto.

« Je suis ravi de me joindre à Staples Canada à un moment aussi stimulant du parcours de l'entreprise », a déclaré Cermak. « Staples a bâti une fondation incroyable en tant que partenaire de confiance pour les entreprises et les consommateurs canadiens. J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse de Staples pour améliorer notre expérience client, élargir notre portefeuille de solutions et stimuler l'innovation dans tous les canaux. Ensemble, nous continuerons à permettre aux entreprises et aux particuliers canadiens de travailler et d'apprendre plus efficacement. »

Brian McDougall, qui occupe le poste de PDG par intérim, assurera une transition harmonieuse et la continuité pour les clients, les partenaires et les membres de l'équipe. Il continuera dans son rôle de chef de la vente au détail.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web, les services d'impression et d'expédition, d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous proposons également plusieurs marques interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de l'initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Demandes médias : Michelle Lomack, Staples Canada, [email protected] ; Noah Gomberg, Golin au nom de Staples Canada, [email protected]