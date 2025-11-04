« Le temps des Fêtes est synonyme de connexion, de célébration et de création de souvenirs avec les gens qui nous tiennent à cœur », a déclaré Brian McDougall, PDG par intérim et chef de la vente au détail de Staples/Bureau en Gros. « Nous nous engageons à simplifier la saison pour tous -- que vous soyez un parent qui cherche des cadeaux parfaits, un enseignant qui planifie des célébrations en classe ou un propriétaire de petite entreprise qui gère les demandes de fin d'année. Notre concours Héros des Fêtes et nos solutions de cadeaux complètes mettent en œuvre notre promesse de marque RIEN DE PLUS SIMPLE, donnant ainsi plus de temps aux Canadiens pour profiter de la magie de la saison. »

La crise de la liste de tâches des Fêtes

Selon une nouvelle étude menée par Staples/Bureau en Gros auprès des membres du Forum Angus Reid, 82 % des parents, enseignants et propriétaires de petites entreprises canadiens ont du mal à suivre leurs listes de tâches pour les Fêtes, révélant ainsi que le stress des Fêtes est non seulement répandu, mais qu'il s'intensifie.

Le sondage a révélé d'autres résultats clés parmi les trois publics cibles :

Parents

Les exigences des Fêtes s'intensifient pour les familles canadiennes : 93 % des parents indiquent subir une pression accrue par rapport aux autres périodes de l'année.

93 % des parents indiquent subir une pression accrue par rapport aux autres périodes de l'année. L'anxiété des dépenses liées aux cadeaux : 80 % des parents canadiens s'inquiètent du montant qu'ils dépensent en cadeaux pour leurs enfants.

Enseignants

La surcharge de travail pendant les Fêtes : Plus de 70 % des enseignants canadiens ont du mal à équilibrer leur charge de travail avec les exigences de la période des Fêtes; plus de la moitié affirment ne pas avoir suffisamment de temps personnel pendant les Fêtes.

Plus de 70 % des enseignants canadiens ont du mal à équilibrer leur charge de travail avec les exigences de la période des Fêtes; plus de la moitié affirment ne pas avoir suffisamment de temps personnel pendant les Fêtes. Le fardeau des dépenses provenant de fonds personnels : Près de 9 enseignants canadiens sur 10 prévoient payer de leur propre poche pour couvrir les dépenses des Fêtes en classe, et 32 % d'entre eux s'attendent à dépenser 100 $ ou plus en articles des Fêtes provenant de leurs fonds personnels.

Propriétaires de petites entreprises

La pression sur la trésorerie : 1 propriétaire de petites entreprises sur 3 (31 %) ressent du stress lié à la gestion des flux de trésorerie et des dépenses pendant les Fêtes.

1 propriétaire de petites entreprises sur 3 (31 %) ressent du stress lié à la gestion des flux de trésorerie et des dépenses pendant les Fêtes. Le conflit entre vie professionnelle et vie personnelle : Les propriétaires de petites entreprises font face à une double pression : 39 % sont stressés à la fois par les tâches liées à leur entreprise et par le manque de temps personnel.

Héros des Fêtes : la mission de soutien durant les Fêtes au Canada

Du 3 au 16 novembre 2025, les Canadiens peuvent proposer la candidature d'un enseignant, d'un propriétaire de petite entreprise ou d'un membre de la famille sur le site bureauengros.com/herosdesfetes pour courir la chance de gagner l'un des neuf prix d'une valeur de 5500 $ chacun, soit un total de 50 000 $ en produits et services de Staples/Bureau en Gros. Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort le 17 novembre 2025.

Qu'il s'agisse d'incontournables technologiques pour les familles occupées, de fournitures de salle de classe pour les enseignants dévoués ou de solutions d'affaires pour les entrepreneurs, chaque gagnant recevra des solutions SIMPLES personnalisées et adaptées à ses défis particuliers pour les Fêtes -- démontrant comment Staples/Bureau en Gros aide les Canadiens à accomplir leurs listes de tâches pour les Fêtes en toute confiance.

Les cadeaux des Fêtes? C'est simple chez Staples/Bureau en Gros

Cette saison, Staples/Bureau en Gros rend le magasinage des Fêtes sans stress grâce à son Centre de cadeaux des Fêtes complet, qui comprend :

Des cadeaux qui éveillent les jeunes esprits : une sélection soignée de jeux et de jouets éducatifs captivants de marques comme LEGO, Magna-Tiles, Play-Doh et Crayola qui inspirent l'apprentissage par le jeu.

: une sélection soignée de jeux et de jouets éducatifs captivants de marques comme LEGO, Magna-Tiles, Play-Doh et Crayola qui inspirent l'apprentissage par le jeu. Des cadeaux technos qui vous simplifient la vie : les tout derniers téléphones intelligents, tablettes, appareils pour domicile intelligent et articles essentiels de jeu des chefs de file de l'industrie comme Apple, Samsung, Google et Sony, ainsi que les offres des services sans fil, d'Internet et de télévision de Bell Canada, sont offerts chez Bureau en Gros sans fil.

: les tout derniers téléphones intelligents, tablettes, appareils pour domicile intelligent et articles essentiels de jeu des chefs de file de l'industrie comme Apple, Samsung, Google et Sony, ainsi que les offres des services sans fil, d'Internet et de télévision de Bell Canada, sont offerts chez Bureau en Gros sans fil. Des cadeaux bien pensés pour les enseignants et les collègues : des idées-cadeaux soigneusement sélectionnées pour tous les budgets -- des essentiels pour le café aux haut-parleurs Bluetooth, en passant par les agendas et les articles de bien-être -- afin de témoigner votre reconnaissance aux enseignants et aux collègues.

: des idées-cadeaux soigneusement sélectionnées pour tous les budgets -- des essentiels pour le café aux haut-parleurs Bluetooth, en passant par les agendas et les articles de bien-être -- afin de témoigner votre reconnaissance aux enseignants et aux collègues. Des cadeaux personnalisés pour les clients et les équipes : des solutions de cadeaux d'entreprise, y compris des paniers-cadeaux, des accessoires de technologie de qualité supérieure et des options personnalisables organisées selon l'occasion, le type de destinataire et le budget.

: des solutions de cadeaux d'entreprise, y compris des paniers-cadeaux, des accessoires de technologie de qualité supérieure et des options personnalisables organisées selon l'occasion, le type de destinataire et le budget. Transformez vos souvenirs en cadeaux significatifs avec Impression Bureau en Gros : transformez vos souvenirs préférés en tasses, couvertures douillettes, casse-tête et décorations personnalisés, à partir de seulement 5,99 $. Commandez d'ici le 11 décembre pour une livraison garantie pour les Fêtes.

Soutenir l'équité en santé grâce à un cadeau qui donne en retour

À partir du 20 novembre, les clients pourront redonner grâce au partenariat de Staples/Bureau en Gros avec le Centre MAP et l'initiative À chance égale. Un ensemble-cadeau exclusif de bougies et de vaporisateurs sera offert en magasin au prix de 9,48 $, et 100 % des recettes seront versées au Centre MAP pour soutenir sa mission de bâtir des communautés dynamiques et saines partout au pays.

Aubaines du Vendredi fou et rabais prolongés

Le Vendredi fou commence officiellement le 21 novembre, en magasin et en ligne sur bureauengros.com. D'autres aubaines intéressantes seront ajoutées à partir de 18 h le 27 novembre. Les clients peuvent maximiser leurs économies grâce aux bons-rabais offerts tout au long de la semaine. Le Cyberlundi commence le 1er décembre avec des offres exclusives en ligne sur bureauengros.com et des bons-rabais spéciaux pour les abonnés aux courriels. Les économies se poursuivent tout au long de la période des Fêtes et culminent avec les promotions du lendemain de Noël.

Économiser? C'est simple

Staples/Bureau en Gros simplifie les économies pour les Canadiens grâce à une gamme d'offres intéressantes. Les clients peuvent obtenir une remise de 15 % sur les achats effectués avec Flexiti ou la carte Bureau en Gros tout au long de novembre et décembre. Grâce au programme d'échange de produits de technologie de Bureau en Gros par Allstate, les clients peuvent échanger leurs anciens téléphones cellulaires et ordinateurs portables admissibles contre des cartes-cadeaux. Les économies se poursuivent avec des bons-rabais exclusifs, des soldes éclair et des cadeaux produits qui débutent le Vendredi fou et qui culminent avec les promotions de l'Après-Noël.

La commodité à chaque étape

Staples/Bureau en Gros ramène la joie au magasinage des Fêtes grâce à des options rapides et flexibles. Les clients peuvent profiter de la livraison gratuite le lendemain pour les commandes de plus de 35 $, du ramassage gratuit en magasin dans les deux heures et de la livraison le jour même grâce à des partenariats avec Instacart et DoorDash. Pour simplifier les retours, Staples/Bureau en Gros offre une politique de retour prolongée pour les Fêtes -- les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2025 peuvent être remboursés ou échangés jusqu'au 12 janvier 2026.

À propos de ce sondage

Les présents résultats proviennent d'un sondage mené par Staples/Bureau en Gros du 1er au 8 octobre 2025 auprès d'un échantillon de 1003 Canadiens en ligne (dont 251 enseignants, 251 propriétaires de petites entreprises et 501 parents), qui sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points, 19 fois sur 20.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus connue et la plus digne de confiance au Canada, composée de résidents motivés de partout au pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui comptent pour tous les Canadiens.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous proposons également plusieurs marques interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de l'initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin, pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]