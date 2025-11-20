Une collecte record porte l'impact communautaire total à plus de 18 millions de dollars depuis 2005

RICHMOND HILL, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a clôturé le 20e anniversaire de sa collecte de fournitures scolaires annuelle en dépassant son objectif de collecte de fonds de 1 million de dollars. Cette année record a permis de porter l'impact total du programme à plus de 18 millions de dollars depuis sa création en 2005. La collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros soutient les élèves partout au pays en s'assurant qu'ils retournent en classe avec les fournitures dont ils ont besoin pour réussir.

Bureau en Gros a clôturé le 20e anniversaire de sa collecte de fournitures scolaires annuelle en dépassant son objectif de collecte de fonds de 1 million de dollars. Cette année record a permis de porter l’impact total du programme à plus de 18 millions de dollars depuis sa création en 2005. La collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros soutient les élèves partout au pays en s’assurant qu’ils retournent en classe avec les fournitures dont ils ont besoin pour réussir. (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

Du 28 juillet au 28 septembre, la collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros de 2025 a invité les clients des magasins Bureau en Gros partout au pays à faire un don lors de leurs achats afin d'appuyer la Fondation Kiwanis du Canada (Ontario) et Centraide (reste du Canada). Cent pour cent des dons recueillis ont été versés pour aider les élèves et les familles des communautés locales à surmonter les obstacles à l'apprentissage.

« Ce jalon reflète la générosité de nos clients et le dévouement de nos équipes en magasin », a déclaré Brian McDougall, PDG par intérim et chef de la vente au détail de Staples/Bureau en Gros. « Dépasser notre objectif de collecte de fonds est un témoignage de ce qui est possible lorsque nos clients, nos équipes en magasin et nos partenaires caritatifs s'unissent autour d'un objectif commun. Nous ne fournissons pas seulement des fournitures, nous aidons les familles à se sentir soutenues et les élèves à se sentir valorisés. C'est ce qui rend cette initiative si significative. »

Ce mois-ci, Staples/Bureau en Gros poursuit également son engagement envers l'équité en matière de santé dans tout le pays avec le retour de la campagne annuelle « Cadeau qui donne en retour », qui soutient l'initiative À chance égale. Nouveauté pour 2025, cet ensemble-cadeau exclusif de bougies et de vaporisateurs est offert en magasin à 9,48 $, jusqu'à épuisement des stocks. Tous les profits provenant de la vente de ce cadeau qui donne en retour soutiennent le partenariat « À chance égale » de Staples/Bureau en Gros avec le Centre MAP, en soutenant sa mission de bâtir des communautés dynamiques et saines partout au pays.

En plus de l'achat de l'ensemble-cadeau, les clients sont invités à faire un don supplémentaire à l'occasion du « Mardi je donne » le 2 décembre pour soutenir l'amélioration de l'équité en matière de santé pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Chaque dollar versé lors de cette journée spéciale de dons ira directement à l'initiative À chance égale, amplifiant ainsi l'impact et favorisant un changement significatif dans les communautés partout au pays.

Au-delà des collectes de fonds : soutien communautaire en action

Cette année, la collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros a surpassé les dons habituels en magasin grâce à des collaborations clés au sein de la communauté qui ont permis de distribuer l'initiative directement aux familles dans le besoin.

À Edmonton, Staples/Bureau en Gros s'est associée à la ville d'Edmonton pour lancer la toute première campagne « Stuff-A-Bus for Schools » de la ville en soutien à Centraide. Cette nouvelle initiative encourageait les résidents d'Edmonton à apporter des fournitures scolaires dans les centres urbains et les magasins Staples. Cela a conduit à un événement de collecte dans toute la ville, avec des autobus stationnés devant les huit magasins Staples.

« À un moment où tant de familles ressentent la pression de la hausse des coûts et de l'incertitude financière -- comme le montre notre récent sondage Léger pour Centraide United Way Canada -- le soutien de Staples/Bureau en Gros n'a jamais été aussi essentiel », a déclaré Dan Clement, président et chef de la direction de Centraide Canada. « La collecte de fournitures scolaires record de cette année est un témoignage remarquable de l'engagement inébranlable de Staples/Bureau en Gros à aider les élèves à prospérer. Depuis 20 ans, leur partenariat fournit aux enfants les outils et la confiance dont ils ont besoin pour réussir, tout en aidant à alléger le fardeau des familles et à renforcer les communautés partout au pays. »

À Toronto, Staples/Bureau en Gros a concrétisé son engagement envers la communauté en apportant son soutien directement aux familles de l'hôpital SickKids, lors d'une étape spéciale de la tournée en autobus de la rentrée des classes simplifiée. L'expérience mobile a fourni des fournitures scolaires soigneusement sélectionnées aux enfants et aux familles identifiés par le biais du programme « Sponsor a family » de l'hôpital, permettant ainsi aux enfants qui font face à des problèmes de santé de commencer l'année scolaire avec le même sentiment de préparation et de confiance que leurs camarades.

« Chaque année, les Clubs Kiwanis travaillent avec Staples/Bureau en Gros pour fournir des fournitures scolaires aux écoles méritantes. Cette année, nous avons amassé plus de 383 000 $ dans les magasins de l'Ontario, ce qui nous a permis de donner aux élèves, aux enseignants et aux familles de la communauté les outils dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Marjorie Buck, fiduciaire régionale, région de l'Est du Canada et des Caraïbes, Kiwanis International. « Nos clubs apprécient travailler avec nos partenaires dans les magasins Staples/Bureau en Gros locaux et sont fiers de constater par eux-mêmes l'impact positif de ce partenariat sur les communautés que nous soutenons. »

La collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros s'inscrit dans l'engagement de Staples/Bureau en Gros à avoir un impact positif en favorisant l'équité, en préservant l'environnement et en soutenant l'éducation. En plus de cette initiative de collecte de fonds, Staples/Bureau en Gros est fier de s'associer au Centre MAP par le biais d'À chance égale, une initiative de sensibilisation et de financement visant à éliminer les écarts critiques en matière d'équité en santé, ainsi qu'à collaborer avec des partenaires innovants de premier plan qui nous inspirent à travailler encore plus fort pour un avenir plus vert pour tous, notamment HP, TerraCycle, Arbres Canada, Appel à recycler, eCycle et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur cette initiative de collecte de fonds, visitez bureauengros.com/a/contenu/collecte-de-fournitures-scolaires.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]