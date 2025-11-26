De grandes économies sur la techno, les jeux vidéo, les cadeaux pour enfants et plus encore sont maintenant offertes, avec des aubaines supplémentaires à venir le 27 novembre à 18 h et des offres du Cyberlundi à compter du 1er décembre

RICHMOND HILL, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros lance aujourd'hui son solde du Vendredi fou avec son plus grand événement d'économies de l'année. À partir d'aujourd'hui, en magasin et en ligne à bureauengros.com, les Canadiens peuvent trouver des aubaines du Vendredi fou incroyables sur tout, des nouveautés incontournables en techno et jeux vidéo aux jouets éducatifs, cadeaux personnalisés et articles essentiels pour le bureau. D'autres économies du Vendredi fou seront ajoutées à partir de 18 h le 27 novembre, avec d'autres offres exclusives en ligne du Cyberlundi à compter du 1er décembre.

« Le Vendredi fou consiste à offrir une valeur incroyable sur les meilleurs cadeaux de la saison, et c'est exactement ce que nous faisons pour les Canadiens », a déclaré Brian McDougall, PDG par intérim et chef de la vente au détail de Staples/Bureau en Gros. « Nous voulons aider les Canadiens à faire leurs achats à des prix qui conviennent à leur budget, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment cette saison. Des dernières technologies aux cadeaux personnalisés, nous vous simplifions la tâche pour rayer des cadeaux de votre liste de tâches des Fêtes. »

Staples/Bureau en Gros est le seul détaillant national qui offre un rabais supplémentaire de 20 $ sur les achats de 100 $ ou plus, à partir du 27 novembre à 18 h HNE à bureauengros.com, en magasin le 28 novembre et pendant toute la fin de semaine jusqu'au Cyberlundi (des conditions s'appliquent).

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur la technologie et les jeux vidéo

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur les cadeaux pour les enfants

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur les essentiels de tous les jours

Les cinq meilleures aubaines du Vendredi fou sur les cadeaux personnalisés

Commandez vos cadeaux photo d'ici le 11 décembre pour les recevoir à temps pour les Fêtes, avec des options de ramassage en magasin le jour même sur certains produits jusqu'au 24 décembre.

Plus de façons d'économiser ce Vendredi fou

Une offre limitée sur les achats effectués avec Flexiti ou la carte Bureau en Gros tout au long de novembre et décembre.

Des cartes-cadeaux en échange d'anciens téléphones cellulaires ou d'ordinateurs portables dans le cadre du programme d'échange d'appareils technologiques de Bureau en Gros par Allstate.

Le Cyberlundi commence le 1er décembre et propose des offres exclusives en ligne sur bureauengros.com. Les économies se poursuivent tout au long de la période des Fêtes et culminent avec les promotions du lendemain de Noël le 26 décembre.

Expédiez en toute confiance pendant la période des Fêtes

Staples/Bureau en Gros est la destination d'expédition ultime offrant FedEx, Purolator, DHL et UPS pour garantir que vos colis arrivent à temps grâce à des solutions d'expédition nationales et internationales abordables. Que vous envoyiez des cadeaux à vos proches ou que vous expédiiez des commandes à vos clients, Bureau en Gros simplifie l'envoi de vos colis là où ils doivent se rendre pendant la période des Fêtes.

Options de livraison rapides et flexibles pour les acheteurs des Fêtes

Staples/Bureau en Gros rend le magasinage des Fêtes SIMPLE grâce à la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est également offerte par Instacart et DoorDash. De plus, il est possible de faire le ramassage gratuit en magasin en deux heures. Ces options rapides et flexibles redonnent de la joie aux achats des Fêtes.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook ou LinkedIn.

