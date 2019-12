Staples Canada/Bureau en Gros présente ses offres pour la semaine de l'après Noël, mettant en vedette des articles indispensables aux plus bas prix de l'année

RICHMOND HILL, ON, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros fait l'annonce de ses meilleures offres pour la semaine de l'après Noël disponibles en magasin et en ligne, y compris d'énormes aubaines sur articles techno et audio, produits pour maison intelligente, articles de jeu et accessoires de voyage. Les services du Centre de solutions sont offerts aux prix les plus bas de l'année et des rabais importants peuvent être trouvés sur la marchandise en liquidation, y compris un rabais supplémentaire de 25 % sur la marchandise déjà réduite.

Les magasins Staples/Bureau en Gros ouvriront à 7 h le jour de l'Après-Noël (à 8 h au Québec, là où la loi le permet). Les 30 premiers clients en magasin le 26 décembre recevront une carte-cadeau de 15 $. Les consommateurs peuvent également prendre une longueur d'avance sur le Web grâce aux offres qui seront mises en ligne à bureauengros.com dès minuit HNE le 25 décembre 2019.

« Nous sommes heureux d'accueillir les Canadiens dans nos magasins le lendemain de Noël et tout au long de la semaine de l'après Noël, en leur offrant des rabais importants sur des articles essentiels, déclare John DeFranco, chef des affaires commerciales, Staples Canada/Bureau en Gros. Nous savons que la semaine de l'après Noël est une belle occasion pour les Canadiens de tirer parti des dernières aubaines de la saison des Fêtes. Cela tombe bien... Nos magasins sont bien approvisionnés et prêts à répondre à leurs attentes ! »

Parmi les offres les plus courues de l'Après-Noël, mentionnons les suivantes :

Parmi les offres les plus courues de la semaine de l'après Noël, mentionnons les suivantes :

*Les prix ne comprennent pas les écofrais provinciaux, le cas échéant.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise offre trois espaces de travail collaboratif à Toronto, Kelowna et Oakville sous le nom de Studio Staples/Bureau en Gros. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. En tant que société, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider ses clients à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @bureauengros sur Facebook et Instagram, @Bureau_enGros sur Twitter, et @bureau-en-gros sur LinkedIn.

