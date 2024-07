Une enquête nationale révèle les principales perceptions formulées par les parents; la destination de la rentrée des classes au pays annonce des offres incroyables sur les produits essentiels de la rentrée.

RICHMOND HILL, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Staples Canada/Bureau en Gros lance sa campagne de la rentrée des classes pour offrir aux enseignants, aux parents et aux élèves les meilleurs articles et des économies incroyables pour la période. La destination de la rentrée des classes au pays a également fait ses devoirs : la marque a dévoilé l'étude sur la rentrée des classes 2024 de Staples/Bureau en Gros qui révèle les perceptions formulées par les parents d'un océan à l'autre, et leurs attentes à l'égard de la rentrée des classes de cette année.

Collection de Pep Rally (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: https://www.multivu.com/players/fr-ca/9278551-staples-canada-back-to-school-2024/

« En tant qu'entreprise axée sur le consommateur, il est primordial que nous comprenions les besoins des clients, et c'est exactement ce que nous avons fait cette année et ce qui a façonné notre programme de la rentrée des classes », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Notre objectif est de faire en sorte que les parents se sentent soutenus par les bons outils, les bonnes ressources et les économies dont ils ont besoin pour commencer l'année scolaire du bon pied. Nos équipes, nos magasins et notre site sont prêts à offrir une expérience de magasinage simple et des solutions transparentes, avec des centaines de nouveaux produits remarquables offerts à des prix exceptionnels, le tout au même endroit. »

En tant que destination de la rentrée des classes au pays, nous sommes là pour favoriser la réussite des parents et des élèves avant même la rentrée grâce à l'étude 2024 sur la rentrée des classes de Staples/Bureau en Gros. Dans le cadre de l'enquête, les parents ont été invités à faire part de leurs réflexions, sentiments et attitudes à l'égard de l'année scolaire à venir, afin de découvrir ce qu'ils recherchent pour se sentir mieux outillés.

Conclusions notables :

La plupart des achats de la rentrée des classes s'effectueront en magasin : la moitié des parents prévoient faire la plupart ou la totalité de leurs achats en magasin et presque tous (88 %) affirment qu'au moins la moitié de leurs achats seront effectués en magasin, ce qui souligne l'importance du magasinage en personne pour les parents cette année.

: la moitié des parents prévoient faire la plupart ou la totalité de leurs achats en magasin et presque tous (88 %) affirment qu'au moins la moitié de leurs achats seront effectués en magasin, ce qui souligne l'importance du magasinage en personne pour les parents cette année. Les parents cherchent à réaliser leurs achats de la rentrée rapidement et efficacement, plutôt que d'en faire un moment en famille : 88 pour cent d'entre eux disent qu'ils veulent les faire rapidement et efficacement et 70 pour cent disent qu'il s'agit habituellement d'une corvée.

: 88 pour cent d'entre eux disent qu'ils veulent les faire rapidement et efficacement et 70 pour cent disent qu'il s'agit habituellement d'une corvée. Les parents chercheront à faire des économies sur la technologie, car elle constitue un défi majeur en matière d'abordabilité : 59 pour cent des parents déclarent que la technologie constitue l'un des trois plus importants défis en matière d'accessibilité financière, mettant davantage l'accent sur la recherche d'aubaines, les promotions et les options de financement pour cette catégorie.

59 pour cent des parents déclarent que la technologie constitue l'un des trois plus importants défis en matière d'accessibilité financière, mettant davantage l'accent sur la recherche d'aubaines, les promotions et les options de financement pour cette catégorie. Deux fois plus de parents sont à l'aise avec l'utilisation de l'IA pour les travaux scolaires si cette utilisation a été examinée et approuvée par leur école : ce nombre double chez les parents qui ont des enfants de 13 à 17 ans comparativement au niveau de confort sans aucune supervision et triple chez les parents qui ont des enfants de 6 à 12 ans.

ce nombre double chez les parents qui ont des enfants de 13 à 17 ans comparativement au niveau de confort sans aucune supervision et triple chez les parents qui ont des enfants de 6 à 12 ans. Certains parents se sentent bien informés sur les outils d'IA, tandis que d'autres admettent qu'il y a de la place pour l'apprentissage : environ un tiers des parents se sent bien informé, un autre tiers admet en savoir peu ou pas du tout et le reste se situe entre les deux.

En fonction des connaissances tirées de cette étude, Staples Canada/Bureau en Gros annonce une multitude d'offres passionnantes pour la rentrée des classes conçues pour répondre aux besoins des parents, des élèves et des enseignants.

Des économies simplifiées pour la rentrée des classes

Staples/Bureau en Gros s'engage à simplifier les économies de la rentrée des classes pour les parents, les enseignants et les étudiants grâce à des aubaines imbattables qui feront plaisir à tout le monde. Nous lançons les Économies Point rouge, un programme d'aubaines hebdomadaires sur les articles scolaires essentiels offerts en magasin et en ligne. Les clients peuvent également profiter d'une tranquillité d'esprit grâce à notre garantie de prix qui les assure de toujours obtenir la meilleure offre chez nous, sans oublier les options de financement proposées par Flexiti.

Nouveaux produits et solutions technologiques compatibles avec l'IA, et conseils d'experts

Staples/Bureau en Gros a lancé de nouveaux produits et services technologiques novateurs compatibles avec l'IA afin que vous puissiez rester à la fine pointe de la technologie. Tous les produits sont présents, des ordinateurs portatifs et tablettes aux téléphones intelligents, et plus encore de grandes marques comme Microsoft, Google, Apple, Samsung et Lenovo. Vous êtes nouveau à la technologie compatible avec l'IA? Staples/Bureau en Gros est là pour vous avec son équipe d'experts spécialement formés pour vous partager ses connaissances et vous fournir des conseils sur les meilleurs produits et les capacités d'IA adaptées à vos besoins.

Protégez votre technologie avec les Plans de protection Bureau en Gros par Allstate, offerts pour une variété d'appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes et les casques d'écoute, pour couvrir les défaillances mécaniques et électriques, ainsi que les dommages accidentels.

Besoins de la rentrée des classes soutenus par Bureau en Gros sans fil

Vous avez besoin d'un nouveau forfait téléphonique ou d'une mise à niveau de votre accès Internet pour la rentrée des classes? Les clients peuvent découvrir les meilleures solutions de téléphonie, d'Internet et de télé de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile dans les magasins Staples/Bureau en Gros au pays. Que vous alliez à l'université, que vous changiez d'école ou d'adresse, Staples/Bureau en Gros offre la meilleure sélection de forfaits sans fil pour les étudiants postsecondaires afin de les aider à utiliser leurs nouveaux appareils.

Un choix de produits exceptionnels d'une marque exclusive, Pep Rally

Une exclusivité de Staples/Bureau en Gros, Pep Rally propose une gamme d'articles essentiels amusants et fonctionnels pour la rentrée des classes, qui comprend trois nouvelles collections pour aider les élèves à s'exprimer, notamment : Amour rétro, Monde académique classique et Expression joyeuse. Magasinez toutes les fournitures et solutions scolaires de Pep Rally.

Outils de taille pour les parents et les enseignants

Services d'Impression Bureau en Gros : les services d'Impression Bureau en Gros vous proposent tout ce dont vous avez besoin pour commencer l'année scolaire du bon pied, y compris des étiquettes personnalisables, des services d'impression rapide, des cahiers d'exercices Dynamic et l'impression grand format.

: les services d'Impression Bureau en Gros vous proposent tout ce dont vous avez besoin pour commencer l'année scolaire du bon pied, y compris des étiquettes personnalisables, des services d'impression rapide, des cahiers d'exercices Dynamic et l'impression grand format. L'école est dans l'sac : vous cherchez des listes précises de tout ce dont votre enfant a besoin pour la classe? Grâce à l'école est dans l'sac de Staples /Bureau en Gros, les parents peuvent s'appuyer sur des listes de fournitures établies par des enseignants de leur région et pour le niveau de leur enfant. L'école est dans l'sac de Bureau en Gros offre également des rabais uniques, dont une réduction de 10 % sur les commandes de plus de 50 $.

Expérience en magasin novatrice

Cette année, Staples Canada/Bureau en Gros s'est associée à GeekSpeak Commerce pour créer le « défi des sacs à dos », une expérience de réalité augmentée unique conçue pour les enfants de 6 à 11 ans afin de rendre le magasinage de la rentrée amusant pour les enfants et facile pour les parents. Le jeu en magasin, joué sur des appareils mobiles, transforme les magasins Staples/Bureau en Gros en terrain de jeu interactif. Les enfants ont la possibilité de s'embarquer dans une aventure numérique, avec différentes quêtes pour trouver et recueillir des animaux cachés et les ajouter à leur sac à dos virtuel. Les parents et les enfants peuvent accéder au jeu pendant leurs visites de magasinage de la rentrée des classes. Recherchez les affiches avec des codes QR en magasin pour participer au plaisir.

Célébrez les « sentiments » de la rentrée des classes avec Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros s'est associée à de vrais créateurs de chez nous -- parents, enseignants et élèves d'un océan à l'autre -- pour qu'ils soient les vedettes dans sa campagne publicitaire de la rentrée des classes cette année. La campagne créative met en évidence tous les « sentiments » de la rentrée des classes, grâce à des aubaines incroyables et des économies qui sont si fantastiques que vous ne pourrez pas contenir vos émotions.

À propos de l'étude de la rentrée des classes 2024 de Staples/Bureau en Gros

Les résultats sont ceux d'un sondage mené par Staples/Bureau en Gros du 25 au 28 juin 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1008 parents d'enfants âgés de 6 à 17 ans au Canada. Les personnes interrogées sont des membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de 3,1 points de pourcentage pour les parents, 19 fois sur 20.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège , Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada/Bureau en Gros, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Meg Murphy, Golin, 647 475-4495, [email protected]