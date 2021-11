1 000 associés seront embauchés à travers le Canada pour pourvoir des postes saisonniers, à temps partiel et à temps plein.

RICHMOND HILL, ON, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros, l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, a lancé une campagne d'embauche nationale pour combler plus de 1 000 postes dans ses magasins, service de ventes interentreprises, centres de traitement des commandes, centres d'impression et de technologie, bureaux régionaux à travers le Canada, ainsi que des postes à son siège social. Tous les postes ouverts seront affichés à carrieres.bureauengros.ca, et des entrevues en personne et virtuelles seront offertes aux différents emplacements.

« Chez Staples Canada/Bureau en Gros, le travail que nous faisons ensemble est transformateur. Chaque jour sera différent, et nous aimons la curiosité, le dynamisme et les idées audacieuses de notre équipe », a déclaré Wanda Walkden, cheffe des ressources humaines et des communications chez Staples Canada/Bureau en Gros. « À titre d'Entreprise du travail et de l'apprentissage, nous sommes fiers de la portée que nous avons sur les communautés partout au Canada. Nous sommes à la recherche de personnes passionnées et talentueuses pour nous aider à trouver des solutions pour notre clientèle et soutenir les nouvelles réalités en matière de travail et d'apprentissage. »

Staples Canada/Bureau en Gros emploie actuellement plus de 11 000 associés à travers le Canada dans une variété de postes et bureaux. L'entreprise est présente dans chaque province et dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Tous les emplacements souhaitent pourvoir différents postes.

Se joindre à l'équipe de Staples Canada/Bureau en Gros comporte un certain nombre d'avantages, notamment :

Soutien aux associés

Staples Canada /Bureau en Gros offre de nombreux avantages en matière de santé destinés à favoriser le bien-être physique, mental et financier des associés, et à les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Parmi ces avantages, citons les rabais accordés aux associés, les régimes d'épargne-retraite avec cotisation à parts égales de l'employeur, primes de rendement et autres.

Staples Canada /Bureau en Gros s'engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié où chaque associé peut exprimer toute son authenticité au travail. Les associés de Staples Canada /Bureau en Gros peuvent participer à des groupes de ressources en entreprise. Ces groupes sont formés par des associés pour les associés et se concentrent sur diverses initiatives touchant la diversité, l'équité et l'inclusion grâce à des partenariats, la sensibilisation et l'éducation.

Chez Staples Canada /Bureau en Gros, l'apprentissage et le perfectionnement sont une priorité pour tous les associés, avec de nombreuses possibilités de formation entre services, de rencontres avec les cadres et de programmes de développement du leadership pour favoriser l'avancement professionnel.

Chaque année, des bourses d'études sont attribuées par le biais du programme annuel de bourses d'études de Staples Canada /Bureau en Gros à des associés ou des enfants d'associés qui poursuivent des études postsecondaires. Nous offrons également le remboursement des frais de scolarité pour permettre aux associés de poursuivre leurs études.

Dans le cadre d'un engagement soutenu envers les communautés partout au Canada, les associés de Staples s'associent chaque année à des organisations comme MAP, et mènent également des initiatives caritatives pour récolter des fonds au profit de diverses œuvres de bienfaisance.

Plus de 300 magasins et autres établissements au Canada participent à la campagne d'embauche nationale ; visitez le site carrieres.bureauengros.ca pour en savoir plus et trouver l'emploi idéal près de chez vous.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que six studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

