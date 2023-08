Une initiative de bienfaisance avec la Fondation Kiwanis et United Way Centraide donne aux élèves les moyens d'atteindre leur plein potentiel

RICHMOND HILL, ON, le 3 août 2023 /CNW/ - Alors que les citoyens se préparent à reprendre le chemin de l'école, Staples Canada/Bureau en Gros lance sa 18e campagne annuelle de collecte de fournitures scolaires pour donner un coup de pouce aux élèves. Dans le but d'éliminer les obstacles à l'éducation, le programme de bienfaisance de la rentrée des classes a permis de recueillir plus de 16 millions de dollars à ce jour, grâce aux dons des clients de Staples/Bureau en Gros.

« En tant que première destination au Canada pour les fournitures de la rentrée des classes, Staples/Bureau en Gros comprend l'importance de fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour les aider à réussir en classe. Malheureusement, l'achat de ces articles peut poser un défi pour de nombreuses personnes de notre communauté », a déclaré Wanda Walkden, directrice des ressources humaines et de la communication. « Grâce à la campagne annuelle de collecte de fournitures scolaires de Staples/Bureau en Gros, nos magasins, en partenariat avec les associations caritatives que nous avons choisies, recueilleront des fonds pour acheter aux enfants de la région les fournitures nécessaires à une année scolaire réussie. »

Du 7 août au 10 septembre, les clients effectuant leurs achats en magasin pourront choisir de faire un don qui sera versé à un partenaire caritatif de Staples/Bureau en Gros. Les partenaires de cette année comprennent la Fondation canadienne du Kiwanis (Ontario) et United Way Centraide (reste du Canada). Les partenaires sont sélectionnés en fonction de leur réputation, de leur relation d'entreprise avec Staples/Bureau en Gros et de leur capacité à rejoindre les collectivités des provinces situées dans leur région géographique. Les dons peuvent également être faits en ligne à staples.ca/SupplyDrive.

Plus à propos de la Fondation canadienne du Kiwanis

Kiwanis permet aux communautés d'améliorer le monde en faisant des différences durables dans la vie des enfants. Kiwanis s'efforce d'exercer une influence positive sur les communautés du monde entier, afin qu'un jour, tous les enfants se réveillent dans des collectivités qui croient en eux, les entourent de soins et leur apportent le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. De nombreux clubs Kiwanis de l'Ontario soutiennent le programme depuis plus de 16 ans.

« Certains enfants de nos communautés n'ont pas les mêmes avantages que d'autres. Ce partenariat entre Staples/Bureau en Gros et Kiwanis a profité à des milliers d'enfants de milieux défavorisés grâce aux programmes de la rentrée des classes et de sacs à dos », a déclaré Peter Tudisco, gouverneur, Kiwanis Club Cambridge. « La mission de Kiwanis est de soutenir les enfants, et Staples/Bureau en Gros a redoublé d'efforts dans le cadre de ce programme. Je me réjouis à la perspective d'une longue association qui contribuera à améliorer un peu la vie de nombreux jeunes enfants. »

Plus à propos de United Way Centraide

United Way Centraide travaille pour donner aux enfants et aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour prendre un bon départ dans la vie, réussir à l'école et réaliser leur plein potentiel. United Way Centraide aide les enfants à s'engager dans l'apprentissage, à se rapprocher de leur communauté et à développer leur bien-être émotionnel et physique - depuis les programmes de devoirs et de tutorat après l'école jusqu'aux ressources qui aident les parents à préparer leurs enfants pour l'école maternelle.

« Je suis ravi que le partenariat de longue date de United Way Centraide avec Staples/Bureau en Gros continue de s'étendre vers l'est jusqu'au Québec et dans les Maritimes, a déclaré Rob Yager, président et chef de la direction de United Way Centraide de la région de la capitale de l'Alberta. « Cette collaboration apportera de l'espoir et du soutien à d'innombrables enfants vulnérables. Grâce à la collecte de fournitures scolaires de Staples/Bureau en Gros, nous sommes en mesure d'offrir aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel et surmonter les obstacles à l'éducation. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir meilleur, un sac à dos à la fois. »

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez le site bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , TikTok ou Pinterest .

