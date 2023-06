RICHMOND HILL, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - En tant que partenaire dévoué des entreprises de toutes tailles, Staples Canada/Bureau en Gros continue d'élargir son soutien aux petites entreprises avec Optimise mon entreprise, un concours conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à obtenir un coup de pouce en leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont besoin pour évoluer et prospérer. Le concours permet aux participants de présenter leur entreprise et de détailler leurs principaux besoins, avec la possibilité de télécharger des vidéos, des photos ou de les expliquer par écrit.

Le concours Optimise mon entreprise de Bureau en Gros permettra de donner 30 000 $ en prix pour les petites entreprises et de récompenser six petites entreprises à travers le Canada avec des ensembles de prix personnalisés. Les participants auront le choix entre trois catégories de prix : Technologie, Impression et Ameublement et fournitures, pour avoir la chance de gagner un prix d’une valeur de 5000 $.

« Nous sommes de fervents défenseurs des petites entreprises et comprenons certains des défis quotidiens auxquels elles sont confrontées », a déclaré David Boone, chef de la direction de Staples Canada/Bureau en Gros. « Optimise mon entreprise est notre façon de rendre la pareille aux plus de 300 communautés que nous desservons en donnant aux propriétaires de petites entreprises un coup de pouce pour les aider à prospérer et à servir leurs propres clients. »

Détails du concours Optimise mon entreprise

Le concours Optimise mon entreprise de Bureau en Gros permettra de donner 30 000 $ en prix pour les petites entreprises et de récompenser six petites entreprises à travers le Canada avec des ensembles de prix personnalisés. Les participants auront le choix entre trois catégories de prix : Technologie, Impression et Ameublement et fournitures, pour avoir la chance de gagner un prix d'une valeur de 5000 $.

Détails des catégories de prix :

Technologie : Mettez la technologie à votre service avec des logiciels, des équipements et des solutions de paiement de pointe. Il peut s'agir d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes, d'accessoires informatiques et d'autres produits de grandes marques telles que Microsoft, Apple et HP.

: Mettez la technologie à votre service avec des logiciels, des équipements et des solutions de paiement de pointe. Il peut s'agir d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes, d'accessoires informatiques et d'autres produits de grandes marques telles que Microsoft, Apple et HP. Impression : Tout est possible! Faites-le bien avec l'aide de nos produits et de notre expertise. Il peut s'agir d'un soutien de marketing, d'articles personnalisés pour améliorer votre entreprise et bien plus encore grâce au Centre de solutions de Bureau en Gros.

: Tout est possible! Faites-le bien avec l'aide de nos produits et de notre expertise. Il peut s'agir d'un soutien de marketing, d'articles personnalisés pour améliorer votre entreprise et bien plus encore grâce au Centre de solutions de Bureau en Gros. Ameublement et fournitures : Optimisez l'espace de travail et la productivité grâce à une gamme de produits intuitifs et axés sur l'humain. Ceci pourrait inclure des produits Gry Mattr comme des fauteuils de bureau ergonomiques, des postes de travail, des unités organisationnelles et plus encore.

Staples Canada/Bureau en Gros invite toutes les petites entreprises canadiennes admissibles à participer et à partager leur histoire. Les exigences en matière de candidature sont les suivantes :

Pourquoi votre entreprise mérite-t-elle une optimisation ?

? Quel est l' impact de votre entreprise?

de votre entreprise? Comment votre entreprise aide-t-elle la communauté?

L'admissibilité des candidatures inclut :

Avoir moins de 25 employés

Être située au Canada

Proposer des produits ou des services à la vente directe en ligne ou par l'intermédiaire d'un établissement physique au Canada à des utilisateurs finaux canadiens

Le concours se termine le 15 juillet 2023; les gagnants seront annoncés en octobre 2023. Pour participer au concours « Optimise mon entreprise » ou en savoir plus, visitez le site suivant bureauengros.com/optimisemonentreprise.

Soutenir les petites entreprises avec Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est au service des entreprises depuis la fondation avec Bureau en Gros Privilège, un programme dédié qui offre des avantages exclusifs, des ressources et des outils de confiance aux petites entreprises pour leur permettre de travailler et de croître à leur plein potentiel. Le programme continue de se développer d'année en année, desservant à ce jour plus de 200 000 petites entreprises à travers le Canada, avec une croissance de +10 % des entreprises clientes par rapport à 2022 et de +42 % par rapport à 2021.

L'adhésion au programme Bureau en Gros Privilège permet aux entreprises de réaliser des économies exclusives sur des milliers de produits en ligne et en magasin. Chaque adhésion à Bureau en Gros Privilège comprend :

Avantages Privilège : Accès à des avantages, des récompenses et des services exclusifs qui apporteront une valeur ajoutée à votre entreprise, notamment des forfaits de mobilité professionnelle, des réductions sur les services d'impression et de marketing, des cartes professionnelles annuelles gratuites et bien plus.

Soutien dédié : Accès à des chargés de comptes dédiés et à des spécialistes de produits pour tous les besoins de votre entreprise, y compris le marketing, les finances, le développement commercial et plus encore.

Livraison gratuite le lendemain : Aucun montant minimal d'achat requis. Livraison gratuite à domicile ou au bureau.

Options de paiement flexible : Suivez, contrôlez et financez vos achats en toute simplicité avec un seul compte.

Économies plus importantes : Économisez sur des milliers d'articles essentiels pour votre lieu de travail grâce aux aubaines et offres Privilège.

Les entreprises peuvent remplir un formulaire de demande ou prendre rendez-vous pour une consultation à l'adresse suivante bureauengros.com/privilege pour commencer.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez le site bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou communiquez avec nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Renseignements pour les médias : Staples Canada/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Golin, pour Staples Canada/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]