RICHMOND HILL, ON, le 17 août 2021 /CNW/ - La première journée d'école n'étant que dans quelques semaines, Staples Canada/Bureau en Gros a lancé sa collecte annuelle de fournitures scolaires Staples/Bureau en Gros pour l'éducation afin de contribuer à éliminer les barrières à l'éducation en appuyant les jeunes et en les aidant à avoir du succès avec la nouvelle façon d'apprendre. Maintenant à sa seizième année, le programme de rentrée des classes a permis de recueillir plus de 15 millions de dollars pour les élèves dans le besoin, grâce à la générosité des clients de Staples Canada/Bureau en Gros.

« Des milliers d'élèves de partout au Canada sont prêts pour une nouvelle année scolaire et, avec nos partenaires caritatifs, nous voulons nous assurer que tous les enfants ont les outils et l'apport nutritif dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré David Boone, chef de la direction de Staples Canada. « Staples/Bureau en Gros pour l'éducation est notre façon de redonner aux communautés locales que nous desservons et d'aider les élèves à avoir du succès. »

La collecte de fonds associe les magasins de Staples/Bureau en Gros à des organisations caritatives et des groupes communautaires locaux qui contribuent à distribuer des fournitures scolaires et des articles de technologie ainsi qu'à gérer des programmes de petits déjeuners à l'intention des élèves canadiens. Du 14 août au 19 septembre, les clients qui font leurs achats en magasin et en ligne peuvent faire un don à bureauengros.com.

Staples/Bureau en Gros pour l'éducation s'est associé cette année aux organisations suivantes :

Les magasins de l' Ontario recueilleront des fonds au profit de Kiwanis International : Kiwanis International est une communauté mondiale de clubs, de membres et de partenaires dédiée à l'amélioration de la vie des enfants, une communauté à la fois. Chaque communauté a des besoins différents, et Kiwanis permet à ses membres de trouver des moyens créatifs de répondre aux besoins des enfants, par exemple en luttant contre la faim, en favorisant l'alphabétisation et en offrant des conseils.

Kiwanis International est une communauté mondiale de clubs, de membres et de partenaires dédiée à l'amélioration de la vie des enfants, une communauté à la fois. Chaque communauté a des besoins différents, et Kiwanis permet à ses membres de trouver des moyens créatifs de répondre aux besoins des enfants, par exemple en luttant contre la faim, en favorisant l'alphabétisation et en offrant des conseils. Les magasins du Québec et de l'est du Canada recueilleront des fonds au profit du Club des petits déjeuners Le Club offre bien plus qu'un petit déjeuner : son approche est basée sur l'engagement, l'estime de soi et le développement des capacités en utilisant une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 280 000 enfants dans plus de 2 000 écoles et organisations partout au pays.

recueilleront des fonds au profit du Le Club offre bien plus qu'un petit déjeuner : son approche est basée sur l'engagement, l'estime de soi et le développement des capacités en utilisant une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 280 000 enfants dans plus de 2 000 écoles et organisations partout au pays. Les magasins de l'ouest du pays recueilleront des fonds au profit de Boys and Girls Club of Canada , United Way, Big Brothers Big Sisters of Canada , Salvation Army et autres.

Pour en savoir plus sur Staples/Bureau en Gros pour l'éducation, visitez bureauengros.com/clubdepetitsdejeuners.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada, 905-737-1147, poste 578, [email protected] ; Noah Gomberg, Golin, 437-246-3975, [email protected]

Liens connexes

http://www.staples.ca