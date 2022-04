L'Entreprise du travail et de l'apprentissage continue d'exercer une influence positive en offrant des programmes de recyclage pratiques et accessibles à tous les Canadiens

RICHMOND HILL, ON, le 26 avril 2022 /CNW/ - Depuis près de 20 ans, Staples Canada/Bureau en Gros s'efforce d'avoir une incidence positive sur l'environnement en proposant des solutions pour un avenir plus vert grâce à ses programmes de recyclage en magasin et à ses initiatives d'entreprise. À l'occasion du Mois de la Terre, Staples Canada/Bureau en Gros fait le bilan de ses réalisations en matière de durabilité à ce jour.

« Le Mois de la Terre nous donne l'occasion non seulement de réfléchir à nos progrès, mais aussi de célébrer nos réalisations et de nous tourner vers l'avenir », a souligné David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Depuis plus de 20 ans, nous nous engageons en faveur de la planète en offrant des solutions pour un avenir plus vert et en encourageant les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons à faire des choix durables par l'entremise de nos partenariats, programmes et produits. »

Staples/Bureau en Gros est la première entreprise à soutenir l'énergie renouvelable de Bullfrog dans le secteur de la vente au détail au Canada. Les espaces de travail partagé de Staples Studio, les centres d'impression, les emplacements des Centres de solutions, ainsi que le siège social et la plateforme de commerce électronique de Staples Professionnel au Canada sont alimentés à 100 % par l'énergie renouvelable de Bullfrog, qui provient exclusivement d'installations éoliennes et hydroélectriques certifiées à faible impact par Environnement Canada dans le cadre de son programme ÉcoLogo. En 2021, le magasin Staples/Bureau en Gros de Corktown est devenu le premier à être alimenté à 100 % par Bullfrog.

Soutenir les Canadiens en matière d'élimination sûre

Staples Canada/Bureau en Gros s'engage à recycler et à détourner les matériaux du flux des déchets. Grâce à ses programmes, plus de 20,5 millions de kilogrammes de déchets électroniques, 25 millions de cartouches d'encre et de toner et plus d'un million de kilogrammes de piles ont été recyclés en toute sécurité à ce jour. Dans les quelque 300 magasins Staples/Bureau en Gros au Canada, plusieurs solutions de recyclage gratuites sont proposées aux clients, notamment :

Programme de recyclage du carton : Cette année, Staples Canada /Bureau en Gros relance son programme de collecte et de recyclage du carton ondulé par l'intermédiaire de son parc de véhicules de livraison.

Programme de recyclage des piles : Staples Canada /Bureau en Gros a formé un partenariat avec Call2Recycle dans le but de récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) à des fins de recyclage, à partir de tous ses magasins et de son siège social.

Recyclage de produits électroniques : Grâce au partenariat entre Staples Canada /Bureau en Gros et eCycle Solutions, les appareils électroniques en fin de vie, notamment les téléphones cellulaires, ordinateurs et périphériques, peuvent être déposés dans presque tous les magasins Staples et Bureau en Gros (à l'exception des magasins de Calgary , en Alberta ). Staples Canada /Bureau en Gros est un contributeur direct autorisé de déchets électroniques à l'échelle nationale par l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE).

Instruments d'écriture : En 2012, Staples Canada /Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage d'instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle. Le programme incite les clients à déposer des instruments d'écriture usagés tels les stylos, crayons, marqueurs et surligneurs dans les succursales locales. Ces derniers sont ensuite expédiés à TerraCycle à des fins de recyclage.

Déchiquetage : Grâce au partenariat entre Staples Canada /Bureau en Gros et Iron Mountain, les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et économiques. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution.

Programme de recyclage de cartouches d'encre dans les écoles : Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre se retrouvent dans les sites d'enfouissement nord-américains. Staples Canada /Bureau en Gros encourage les écoles partout au pays à s'inscrire à son programme de recyclage de cartouches d'encre afin de recevoir un bac de recyclage gratuit. Tous les magasins de détail et les livreurs de Staples Canada /Bureau en Gros collectent également les cartouches d'encre et de toner auprès des consommateurs pour les recycler.

Offre de produits plus écologiques

Staples Canada/Bureau en Gros offre un large éventail de produits écoresponsables, et travaille activement avec des fournisseurs partageant les mêmes idées afin d'augmenter son assortiment de produits écologiques. Parmi les meilleures options, on retrouve :

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les objectifs de durabilité, les programmes de détournement des déchets et de recyclage, ainsi qu'un certain nombre de ressources informatives sur l'environnement, sur le site Web de Staples Canada/Bureau en Gros consacré à la durabilité, à l'adresse suivante : bureauengros.com/a/contenu/durabilite.

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

