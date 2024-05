Jusqu'au 26 mai, Staples/Bureau en Gros versera une somme équivalente à tous les dons jusqu'à concurrence de 500 000 $ en soutien au Centre MAP

RICHMOND HILL, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros renforce son soutien au Centre MAP, le plus grand centre de recherche à l'échelle nationale sur l'équité en matière de santé pour « Changer la donne » sur les inégalités au pays. Cette campagne marque la quatrième année de son partenariat À chance égale avec le centre de recherche de renommée mondiale. La campagne « Changer la donne » met en lumière les véritables problèmes de santé auxquels sont confrontées les communautés urbaines défavorisées du pays et vise à combler les écarts critiques en matière d'équité en santé. Les fonds collectés continueront à soutenir des programmes vitaux pour les communautés mal desservies, afin de mettre fin aux inégalités en matière de santé infantile, d'éliminer les obstacles aux soins et à la prévention des maladies, et de créer des moyens de sortir de l'itinérance chronique.

Jusqu’au 26 mai, les clients pourront faire un don au profit de la campagne À chance égale dans l’un des 300 magasins de Staples/Bureau en Gros ou en ligne à bureauengros.com/achanceegale. Staples/Bureau en Gros versera une contribution équivalente à chaque don jusqu’à concurrence de 500 000 $. Les dons permettront de financer les recherches et les solutions vitales que le Centre MAP et ses scientifiques mettent en œuvre pour aider à bâtir des communautés plus équitables.

« Il s'agit d'une étape importante dans nos efforts de collecte de fonds en soutien au Centre MAP et nous sommes immensément fiers des contributions que le partenariat À chance égale a apportées à la promotion de l'équité en matière de santé dans les communautés partout au pays », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous nous réjouissons de continuer à faire connaître À chance égale par le biais de notre campagne "Changer la donne" et de fournir un financement vital aux programmes qui nous tiennent à cœur, notamment APPLE Schools, Navigateur et Notre Boîtesanté. »

La campagne « À chance égale » de Staples /Bureau en Gros dépasse 5 millions de dollars de collecte de fonds

Depuis son lancement en 2021, la campagne À chance égale a récolté plus de 5 millions de dollars, dépassant ainsi son objectif grâce au soutien des clients, des associés et des fournisseurs de Staples/Bureau en Gros, ainsi qu'aux dons équivalents effectués par Staples/Bureau en Gros.

Grâce à ce financement, Staples/Bureau en Gros et le Centre MAP ont élargi leurs initiatives de renforcement de l'équité partout au pays afin de créer un impact significatif et durable dans les communautés mal desservies, notamment :

Soutenir un départ sain pour près de 5000 enfants dans des communautés mal desservies : En 2023, À chance égale a élargi son soutien à l'initiative primée de promotion de la santé APPLE Schools, en l'introduisant dans de nouvelles écoles élémentaires en Ontario et en continuant à soutenir les écoles de l' Alberta . Le programme APPLE Schools aide les enfants des communautés mal desservies à mieux manger, à bouger plus et à se sentir plus heureux en acquérant des habitudes saines qui durent toute la vie.

Aider à créer la plus grande conversation pancanadienne sur l'avenir des soins primaires : En 2022-2023, le groupe de recherche NosSoins du Centre MAP a sondé près de 10 000 Canadiens afin de déterminer les attentes du public, la façon dont ils définissent de bons soins primaires et les changements politiques qu'ils recommandent pour façonner un système plus fort et plus équitable. Lisez les résultats et les prochaines étapes ici.

En 2022-2023, le groupe de recherche NosSoins du Centre MAP a sondé près de 10 000 Canadiens afin de déterminer les attentes du public, la façon dont ils définissent de bons soins primaires et les changements politiques qu'ils recommandent pour façonner un système plus fort et plus équitable. Lisez les résultats et les prochaines étapes ici. Lancement des premières Notre Boîtesanté au Canada : En 2023, la campagne À chance égale a aidé à lancer notre première distributrice « intelligente » Notre Boîtesanté au pays, distribuant des centaines d'autotests de dépistage du VIH gratuits, des trousses de naloxone et d'autres fournitures de santé sur demande afin d'améliorer l'accès aux soins et la prévention des maladies dans les provinces de l'Atlantique.

Élargir le programme novateur Navigateur du centre MAP, conçu pour aider à briser le cycle de l'itinérance et de la mauvaise santé. En 2023, le centre MAP a introduit Navigateur en Colombie-Britannique. Le programme de sensibilisation en milieu hospitalier aide les patients sans-logis à se rétablir d'une blessure ou d'une maladie et les met en contact avec des services communautaires essentiels.

« Grâce aux fonds recueillis par À chance égale, nous avons été en mesure de développer et de mettre en œuvre des outils et des programmes novateurs dans les communautés partout au pays et, surtout, de créer des résultats durables », a déclaré le Dr Stephen Hwang, directeur du centre MAP. « Les trois dernières années de notre partenariat avec Staples/Bureau en Gros ont placé la barre haute et nous sommes impatients de poursuivre notre travail pour bâtir des communautés qui changent la donne en matière d'inégalités. »

Dès d'aujourd'hui, Staples/Bureau en Gros accroît son soutien à l'initiative À chance égale en lançant la campagne de marketing Changer la donne, la plus grande campagne de collecte de fonds de l'histoire du partenariat. La campagne de marketing dans les médias vise à sensibiliser la population à la nécessité de mettre fin aux inégalités en matière de santé et de combler les écarts dans ce domaine au pays. Les fonds récoltés continueront à soutenir des programmes essentiels pour les communautés mal desservies à travers le pays, afin d'aider à mettre fin aux inégalités en matière de santé infantile, d'éliminer les obstacles aux soins et à la prévention des maladies, et de créer des moyens de sortir de l'itinérance chronique. La campagne intégrée sera diffusée à la télévision, dans les médias numériques et par le biais d'affichage extérieur, ainsi que dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros du pays.

À propos du Centre MAP

Le Centre MAP est le plus grand centre de recherche au Canada axé sur l'équité en matière de santé et les déterminants sociaux de la santé. Reconnu à l'échelle internationale pour sa science et son innovation révolutionnaires, le Centre MAP élabore et met en œuvre des programmes et des politiques concrets fondés sur des données probantes qui rompent les cycles d'exclusion socioéconomique et de mauvaise santé. Depuis plus de 25 ans, le Centre MAP travaille en partenariat avec des communautés et des décideurs politiques partout au pays pour aborder des questions complexes telles que l'itinérance, la violence conjugale, l'accès inéquitable aux soins de santé et la prévention des effets nocifs liés aux opioïdes. Les répercussions du Centre MAP s'étendent de l'échelle locale à l'échelle nationale et au-delà. La vision du Centre MAP est un avenir plus sain pour tous. Le Centre MAP est basé à l'hôpital St. Michael, un centre hospitalier universitaire entièrement affilié à l'Université de Toronto et un centre de soins dans le centre-ville de Toronto. L'hôpital St. Michael est un site du réseau hospitalier Unity Health Toronto dévoué au service des patients, des résidents et des clients dans toute la gamme des soins. Pour en savoir plus, consultez maphealth.ca/fr

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend plus de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

Renseignements: Staples Canada/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Golin, pour Staples Canada/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]