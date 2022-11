Le plus gros solde de la saison comprend des aubaines incroyables sur les meilleurs produits de technologie, de jeu, de créativité et d'apprentissage

RICHMOND HILL, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros a dévoilé ses offres du Vendredi fou et du Cyberlundi pour 2022. Pendant le plus grand solde de l'année, Staples/Bureau en Gros offrira des économies exceptionnelles sur des centaines d'articles. Les clients peuvent magasiner tôt en ligne sur bureauengros.com dès le 24 novembre à 18 h HNE en profitant de la livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 35 $; les magasins ouvriront tôt le 25 novembre à 8 h (consultez https://locations.bureauengros.com pour les heures locales).

« Cette année, nous voyons que les consommateurs magasinent plus tôt que jamais pour trouver leurs articles incontournables des Fêtes et profiter des meilleurs prix avant la ruée », déclare John DeFranco, chef des affaires commerciales à Staples Canada/Bureau en Gros. « Dans cette optique, nous sommes fiers d'offrir des aubaines des Fêtes incroyables pendant le Vendredi fou et le Cyberlundi sur les meilleures marques de produits de technologie, produits de jeux, essentiels de voyage, ainsi que des choix de produits de créativité et d'apprentissage. »

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou

En vigueur en ligne à compter du 24 novembre à 18 h HNE, et en magasin à compter du 25 novembre à 8 h, jusqu'à épuisement des stocks.

Les 10 meilleures aubaines du Cyberlundi

En vigueur en ligne à compter du 28 novembre à minuit HNE, et se terminent le 29 novembre à 23 h 59 HNE, jusqu'à épuisement des stocks.

La meilleure source pour les cadeaux de technologie

Bureau en Gros propose également des prix du Vendredi fou pendant toute la saison sur les cadeaux essentiels et technologiques, ainsi que des aubaines incroyables pendant tout le mois de décembre. Les aubaines du Vendredi fou et du Cyberlundi ont débuté le 1er novembre, avec des bas prix garantis sur les produits de technologie, les cadeaux et les produits essentiels pour le travail hybride, tout au long du mois, afin que vous puissiez faire vos achats en avance pour toutes les personnes de votre liste, y compris vous-même. Devez-vous faire un achat dispendieux? Ne vous en faites pas! Les solutions de crédit de Bureau en Gros offrent des options de financement souples.

Prime du magasinage tôt

Soyez l'un des 20 premiers clients en magasin le 25 novembre et recevez une carte-cadeau Bureau en Gros de 25 $ avec votre achat. Bon offert de 8 h à 10 h.

Livraison le lendemain

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com, et bénéficier de la livraison gratuite le lendemain sur toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est aussi offerte par l'intermédiaire d'Instacart, un programme qui a été lancé récemment pour les clients de Bureau en Gros au Québec. Les gens qui le préfèrent peuvent profiter du ramassage gratuit dans les deux heures en magasin ou en bordure de rue.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Staples Canada/Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2022 pourront être remboursés ou retournés jusqu'au 15 janvier 2023 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous la bannière Staples Studio. Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

