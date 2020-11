Les consommateurs peuvent profiter des offres du pré-Vendredi fou dès maintenant, en plus des soldes de cinq jours du Vendredi fou dès le 27 novembre, en magasin et en ligne sur le bureauengros.com

RICHMOND HILL, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros a dévoilé ses offres du Vendredi fou pour 2020. Sachant que les consommateurs souhaitent commencer leurs achats tôt cette année, le pré-Vendredi fou de Staples Canada/Bureau en Gros est en vigueur jusqu'au 26 novembre, en plus des soldes de cinq jours du Vendredi fou qui se dérouleront du 27 novembre au 1er décembre, à la fois en magasin et en ligne sur bureauengros.com, dès minuit HE, le 27 novembre. Les magasins Bureau en Gros ouvriront tôt, dès 8 h le Vendredi fou.

« Puisque les gens prévoient faire leurs achats des Fêtes tôt, nous nous assurons que la totalité de nos soldes du Vendredi fou soit disponible pour nos clients, quelle que soit la manière dont ils choisissent de magasiner, a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales, Staples Canada/Bureau en Gros. Notre solde du Vendredi fou propose nos plus bas prix de l'année sur les meilleures marques de produits technologiques, le matériel de jeu et les produits essentiels pour l'espace de travail, ainsi que sur des produits de créativité et d'apprentissage pour les enfants. »

Une récente enquête réalisée par Maru Blue pour Bureau en Gros, a révélé que les consommateurs canadiens prévoient magasiner davantage le Vendredi fou (42%) que le lendemain de Noël (26%).

Les offres du pré-Vendredi fou, en vigueur jusqu'au 26 novembre, comprennent :

Les aubaines d'une journée seulement du Vendredi fou comprennent (valide uniquement le 27 novembre, jusqu'à épuisement des stocks) :

Les aubaines de cinq jours du Vendredi fou comprennent (valide du 27 novembre au 1er décembre, jusqu'à épuisement des stocks) :

Aubaines du Cyberlundi (valables le 30 novembre sur bureauengros.com, jusqu'à épuisement des stocks)

Livraison rapide et gratuite pour toutes les commandes sur bureauengros.com

La livraison rapide et gratuite est offerte sur toutes les commandes chaque jour sur bureauengros.com Puisque bureauengros.com dispose de sa propre flotte pour livrer les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de 1 à 2 jours. L'option de ramassage sans contact en bordure de rue est également disponible pour les commandes passées en ligne.

Mises à jour des succursales relatives à la COVID-19

Les magasins Bureau en Gros du Canada sont prêts à servir leurs clients avec des mesures complètes de santé et de sécurité en place, avec quelques mises à jour récentes ayant un impact sur nos succursales du Manitoba et de l'Ontario.

Manitoba : À compter du samedi 21 novembre, nos magasins Staples du Manitoba sont ouverts pour offrir des biens et des services essentiels seulement, conformément à l'ordonnance du gouvernement provincial. Pour tous les autres produits et services, le ramassage en bordure de rue sans contact est disponible. Les clients peuvent passer une commande en ligne sur bureauengros.com et impressionbureauengros.ca et la récupérer gratuitement au magasin Staples local sans quitter la voiture.

À compter du samedi 21 novembre, nos magasins du sont ouverts pour offrir des biens et des services essentiels seulement, conformément à l'ordonnance du gouvernement provincial. Pour tous les autres produits et services, le ramassage en bordure de rue sans contact est disponible. Les clients peuvent passer une commande en ligne sur bureauengros.com et impressionbureauengros.ca et la récupérer gratuitement au magasin local sans quitter la voiture. Ontario : À compter du lundi 23 novembre, nos magasins Staples de Toronto , Mississauga , Brampton et Caledon sont ouverts pour le ramassage sans contact en bordure de rue, conformément à l'ordonnance du gouvernement provincial.

Pour aider les consommateurs à magasiner en magasin en toute confiance, Bureau en Gros a établi le programme « Magasinez en sécurité » afin de protéger ses associés et ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués après le 1er novembre peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être accompagnés d'un reçu de vente et les articles retournés avec un reçu-cadeau seront admissibles à un échange ou à un crédit de magasin.

Pour trouver un emplacement Bureau en Gros près de chez vous et confirmer les heures du Vendredi fou, rendez-vous sur https://locations.bureauengros.com/.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 succursales au pays ou qui magasinent en ligne sur le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de cotravail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos du sondage

Du 4 novembre au 5 novembre 2020, un sondage en ligne auprès de 1523 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada a été réalisé par Maru/Blue. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux ou dans les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

