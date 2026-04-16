L'entreprise publie son Rapport 2025 sur l'impact communautaire et la durabilité, qui fait état des progrès réalisés au sein des piliers communautaires de l'environnement, de l'équité et de l'éducation.

RICHMOND HILL, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a publié aujourd'hui son Rapport 2025 sur l'impact communautaire et la durabilité, marquant l'achèvement de son programme quinquennal « Objectifs pour un avenir plus vert » et présentant un nouveau cadre de durabilité à quatre piliers pour orienter ses engagements environnementaux. Le rapport met également en lumière des efforts de collecte de fonds records en appui à l'équité en santé, ainsi qu'un jalon important pour la collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros, qui a célébré son 20e anniversaire en 2025 et permis d'amasser plus de 1,16 million de dollars pour les élèves partout au pays.

« Chaque année, nous nous fixons des objectifs ambitieux afin de renforcer notre engagement envers l'environnement, l'équité et l'éducation dans les communautés que nous servons », a déclaré Jens Cermak, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Notre nouveau cadre de durabilité reflète notre évolution : nous passons d'objectifs individuels à un impact cumulatif et mesurable à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Je suis fier de ce que notre équipe et nos partenaires ont bâti et enthousiaste face à ce qui nous attend. »

Environnement : un nouveau chapitre en matière de durabilité

Les Objectifs pour un avenir plus vert de Staples/Bureau en Gros, lancés en 2020, ont fixé des cibles ambitieuses en matière de recyclage et de réacheminement des déchets. Le programme étant maintenant terminé, l'entreprise en présente les résultats et dévoile le cadre qui le remplacera.

Au cours du programme quinquennal, Staples/Bureau en Gros a atteint les objectifs suivants en matière de recyclage et de réacheminement des déchets :

Recyclage des produits technologiques : plus de 14 000 tonnes métriques.

: plus de 14 000 tonnes métriques. Recyclage d'instruments d'écriture : plus de 12 millions d'unités. En partenariat avec TerraCycle, Staples/Bureau en Gros exploite le seul programme national de recyclage des instruments d'écriture au Canada, lequel approche son 20 e anniversaire.

: plus de 12 millions d'unités. En partenariat avec TerraCycle, Staples/Bureau en Gros exploite le seul programme national de recyclage des instruments d'écriture au Canada, lequel approche son 20 anniversaire. Recyclage de cartouches d'encre et de toner : plus de 9,2 millions d'unités.

plus de 9,2 millions d'unités. Recyclage de piles : plus de 2,34 millions de kilogrammes depuis 2004. Cette réalisation a valu à Staples/Bureau en Gros le Prix « chefs de file en durabilité 2025 » d'Appel à recycler, saluant son leadership environnemental exceptionnel en matière de recyclage responsable des piles partout au Canada.

Un cadre de durabilité mis à jour pour 2026 et au-delà

À compter de 2026, Staples/Bureau en Gros remplacera son modèle à cibles fixes par une approche axée sur les progrès, articulée autour de quatre piliers reflétant l'évolution des intérêts des consommateurs et des exigences réglementaires du secteur.

Réacheminement des déchets et économie circulaire

Action climatique et gestion du carbone

Produits et services durables

Incidence sur la communauté

Réduction des émissions de carbone

En 2025, Staples/Bureau en Gros a élargi sa flotte de véhicules électriques (VE) avec l'ajout de 10 nouveaux véhicules, s'appuyant sur son lancement initial en 2023 et étendant sa présence en VE à Vancouver, Laval, Winnipeg et Calgary. Les véhicules électriques utilisent également un logiciel de routage intelligent afin d'identifier les trajets de livraison les plus efficaces, réduisant ainsi davantage les émissions. De plus, depuis 2013, l'entreprise s'est associée à Bullfrog Power afin d'alimenter ses centres de production d'impression, ses Centres de solutions, ses espaces de travail partagés Studio et certains magasins au Canada en électricité propre et renouvelable à 100 %, évitant ainsi plus de 36 000 tonnes d'équivalent en CO 2 au cours du partenariat.

Renforcer les partenariats en matière de durabilité

En 2025, Staples/Bureau en Gros a approfondi ses partenariats de longue date avec Arbres Canada, Appel à recycler, TerraCycle et eCycle, célébrant des jalons importants et renforçant la sensibilisation des associés aux initiatives conjointes. Le partenariat de 17 ans de l'entreprise avec Arbres Canada a permis la plantation de plus de 256 000 arbres dans des communautés mal desservies partout au pays.

Staples/Bureau en Gros est également devenue la première entreprise à mettre à l'essai la technologie de jeton environnemental Bullfrog, lancée lors de l'ouverture officielle de son magasin de Burlington, en Ontario. Ces jetons numériques offrent une traçabilité à long terme des impacts environnementaux d'un magasin, et la technologie devrait être offerte à d'autres partenaires de Bullfrog Power dès 2026.

Équité : favoriser de nouvelles façons de redonner à la communauté grâce à des partenariats novateurs

L'initiative phare À chance égale de Staples/Bureau en Gros a franchi un jalon de quatre ans en 2025, le total des fonds amassés pour le Centre MAP -- le plus grand centre de recherche sur l'équité en santé au Canada -- étant passé d'un engagement initial de 5 millions de dollars à plus de 9 millions de dollars. En 2025 seulement, les clients, les membres de l'équipe, les fournisseurs partenaires et les dons de contrepartie de l'entreprise ont permis de recueillir plus de 2 millions de dollars pour les programmes de santé communautaire fondés sur des données probantes du Centre MAP.

Éducation : 20 ans à réduire les obstacles à l'apprentissage

En 2025, la collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros a célébré son 20e anniversaire en recueillant la somme record de 1,16 million de dollars pour les élèves à travers le pays. Ce montant est le plus élevé jamais atteint en une seule année depuis le lancement du programme en 2005, portant le total cumulatif à plus de 18 millions de dollars. Grâce à des partenariats de longue date avec Centraide/United Way et Kiwanis, Staples/Bureau en Gros a continué d'éliminer les obstacles à l'apprentissage d'un océan à l'autre.

Consultez le Rapport 2025 sur l'impact communautaire et la durabilité à : bureauengros.com/a/contenu/durabilite.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est une entreprise canadienne qui s'engage à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés Staples Studio. Nous comptons également un groupe de marques interentreprises dédiées qui soutiennent les entreprises de toutes tailles, notamment Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply Inc. et Beatties. Nous sommes engagés envers les communautés que nous servons et fiers partenaires du Centre MAP dans le cadre de l'initiative de collecte de fonds À chance égale, qui vise à éliminer des lacunes critiques en matière d'équité en santé. Pour de plus amples renseignements, visitez bureauengros.com ou suivez-nous à @Bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin, pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]