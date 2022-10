L'initiative nationale visant à récompenser les enseignants qui se surpassent, lance la deuxième édition de son concours aujourd'hui.

RICHMOND HILL, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée mondiale des enseignants, où nous reconnaissons le rôle vital que jouent les enseignants pour offrir une éducation inclusive et de qualité, améliorant ainsi la vie des enfants. En tant que partenaire des enseignants et des éducateurs, Staples/Bureau en Gros annonce les gagnants du concours « Nous adorons les enseignants » lancé en mai : une campagne visant à reconnaître les enseignants qui se surpassent. Le concours lance aujourd'hui sa deuxième édition avec l'ouverture des nominations de l'automne.

Staples/Bureau en Gros souligne la Journée mondiale des enseignants en annonçant les gagnants du concours « Nous adorons les enseignants ». (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

« Chez Staples/Bureau en Gros, nous reconnaissons que les enseignants jouent un rôle essentiel dans la vie des enfants et sont la pierre angulaire de la réussite en matière d'éducation. Nous voulons faire la lumière sur leur impact », a déclaré David Boone, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Le concours "Nous adorons les enseignants" est notre façon de célébrer leurs efforts et de reconnaître les éducateurs qui font une différence dans les communautés, pour inspirer et valoriser l'éducation à travers le Canada. »

Les gagnants du concours du printemps « Nous adorons les enseignants » sont annoncés

Au printemps 2022, les parents, les élèves et les collègues éducateurs de tout le Canada ont été encouragés à proposer la candidature d'un enseignant de leur communauté qui a un impact sur la société dans le cadre du premier concours « Nous adorons les enseignants ». Staples/Bureau en Gros a reçu une réponse incroyable avec plus de 360 nominations sincères. Les sélectionnés l'ont été sur la base de critères d'évaluation précis, ce qui a permis de réduire la liste à huit finalistes :

Jess Bailey , Ottawa , ON : Elle est reconnue pour inspirer les jeunes apprenants, créer un espace sûr pour tous et offrir une éducation vivante, amusante et inspirée par la communauté afin de renforcer la confiance, l'indépendance et la réussite scolaire des élèves.

Bailey Elle est reconnue pour inspirer les jeunes apprenants, créer un espace sûr pour tous et offrir une éducation vivante, amusante et inspirée par la communauté afin de renforcer la confiance, l'indépendance et la réussite scolaire des élèves. Harjit Chauhan , Maple Ridge , C. -B : Elle inspire la fierté et le courage de parler de la diversité culturelle dans la classe, en recherchant des ressources authentiques pour alimenter des conversations cruciales sur l'équité et la diversité parmi les élèves, les autres éducateurs et les membres de la communauté.

Chauhan -B Elle inspire la fierté et le courage de parler de la diversité culturelle dans la classe, en recherchant des ressources authentiques pour alimenter des conversations cruciales sur l'équité et la diversité parmi les élèves, les autres éducateurs et les membres de la communauté. Brian Joseph Elson Skinner , Wainwright , AB : Il est un pilier de la communauté éducative, impliqué aux quatre coins du système scolaire, apportant des sourires aux élèves et au personnel grâce à une passion et un engagement authentiques envers l'enseignement.

Wainwright AB Il est un pilier de la communauté éducative, impliqué aux quatre coins du système scolaire, apportant des sourires aux élèves et au personnel grâce à une passion et un engagement authentiques envers l'enseignement. Jeff Baty , Elie , MB : Il inspire les élèves à poursuivre leurs passions et les encourage vers les études postsecondaires en créant un environnement de classe passionnant, ouvert et stimulant où les élèves sentent qu'ils peuvent vraiment prospérer.

Baty Elie MB Il inspire les élèves à poursuivre leurs passions et les encourage vers les études postsecondaires en créant un environnement de classe passionnant, ouvert et stimulant où les élèves sentent qu'ils peuvent vraiment prospérer. Peter Millett , West Northfield , N. -É . : Il est reconnu pour son style d'enseignement progressif qui enrichit l'apprentissage des élèves, ainsi que pour son plaidoyer en faveur de la réussite des élèves et pour sa capacité à remonter le moral de l'école.

Millett -É : Il est reconnu pour son style d'enseignement progressif qui enrichit l'apprentissage des élèves, ainsi que pour son plaidoyer en faveur de la réussite des élèves et pour sa capacité à remonter le moral de l'école. Ling Chiu , Toronto , ON : En tant qu'enseignante en éducation spécialisée au service des élèves les plus vulnérables, elle offre le plus haut degré de soutien et d'engagement pour la réussite et le bien-être, créant des expériences originales pour favoriser l'inclusion et l'engagement.

Chiu En tant qu'enseignante en éducation spécialisée au service des élèves les plus vulnérables, elle offre le plus haut degré de soutien et d'engagement pour la réussite et le bien-être, créant des expériences originales pour favoriser l'inclusion et l'engagement. Mélanie Desgagné , Gatineau , QC : Elle est reconnue pour ses méthodes d'enseignement novatrices et sa grande fiabilité, même en dehors des heures de cours. Elle enseigne aux élèves la valeur de la motivation lorsqu'il s'agit de réussite scolaire.

Desgagné QC Elle est reconnue pour ses méthodes d'enseignement novatrices et sa grande fiabilité, même en dehors des heures de cours. Elle enseigne aux élèves la valeur de la motivation lorsqu'il s'agit de réussite scolaire. Sonia Goronovski, Tottenham , ON : Elle est célébrée pour sa fascination et son enthousiasme lorsqu'il s'agit d'enseigner aux plus jeunes qu'ils peuvent faire une différence dans le monde.

C'est le retour des classes - et du concours « Nous adorons les enseignants »!

La Journée mondiale des enseignants marque le lancement de la deuxième édition du concours « Nous adorons les enseignants », qui accepte les candidatures jusqu'au 15 novembre. Huit enseignants de partout au Canada seront sélectionnés pour avoir la chance de gagner une carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 1000 $ à utiliser pour leur salle de classe ou pour mettre à niveau une technologie, ainsi qu'une carte-cadeau 250 $ pour prendre soin d'eux-mêmes. Les personnes qui ont proposé les candidatures remportent également une carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 100 $. Pour soumettre une candidature ou en savoir plus sur le concours « Nous adorons les enseignants », visitez bureauengros.com/nousaimonslesenseignants. Toute personne qui soumet la candidature d'un enseignant sera inscrite au tirage au sort hebdomadaire et courra la chance de gagner une carte-cadeau Bureau en Gros de 50 $.

Programme d'adhésion pour enseignants

L'une des façons dont Staples/Bureau en Gros soutient et reconnaît les enseignants est par le programme d'adhésion des enseignants, qui leur offre des avantages exclusifs, des prix concurrentiels sur les fournitures et des services spécialisés. L'inscription est gratuite pour les enseignants et le personnel des écoles publiques et privées de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, des collèges/cégeps et des universités ainsi que pour les éducateurs à domicile. Visitez le bureauengros.com/adhesionenseignant pour de plus amples renseignements sur le Programme d'adhésion pour enseignants ou pour vous y inscrire. Pour une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks, les membres du Programme d'adhésion des enseignants de Staples/Bureau en Gros peuvent obtenir un cadeau en guise d'appréciation des enseignants, conçu par gry mattr, dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros.

