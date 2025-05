Conçue en fonction des besoins de la clientèle d'aujourd'hui, la nouvelle plateforme de marque met en valeur l'expérience Staples/Bureau en Gros avec un choix de produits, de services et de solutions SIMPLES

RICHMOND HILL, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Staples/Bureau en Gros annonce le retour de sa campagne emblématique Rien de plus simple avec le lancement d'une plateforme de marque repensée conçue pour aider les consommateurs à accomplir leurs listes de choses à faire et se concentrer sur ce qui compte le plus. Célébrant le 20e anniversaire de la campagne originale et du bouton emblématique SIMPLE, cette nouvelle plateforme de marque va au-delà de la nostalgie -- elle met en évidence l'évolution de la marque au cours des deux dernières décennies.

Créée en réponse au changement des besoins de la clientèle, cette évolution s'étend à l'échelle de l'entreprise Staples/Bureau en Gros, dans l'ensemble des activités grand public et du commerce interentreprises, et réaffirme sa promesse de marque : simplifier l'expérience de travail et d'apprentissage grâce à des produits sélectionnés, un service sans faille et un soutien d'experts, ce qui facilite la vie de tous.

« Depuis 20 ans, le bouton SIMPLE symbolise l'engagement de Staples/Bureau en Gros à simplifier l'expérience de travail et d'apprentissage pour nos clients », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Aujourd'hui, nous ne faisons pas que redonner vie à une partie nostalgique de notre marque -- nous redéfinissons notre plateforme SIMPLE. Cette évolution représente notre engagement à sélectionner les bons produits, à créer des expériences client faciles et agréables et à tirer parti de notre expertise pour aider les consommateurs à s'attaquer efficacement à leurs listes de tâches et à se concentrer sur ce qui compte le plus : profiter du moment présent. »

La nouvelle plateforme SIMPLE, conçue pour les consommateurs d'aujourd'hui

La signification de SIMPLE a évolué au cours des 20 dernières années, avec des progrès en matière de technologie et d'accessibilité, transformant ainsi la façon dont les gens travaillent et apprennent. La nouvelle plateforme de marque de Staples/Bureau en Gros reflète la façon dont l'entreprise répond aux besoins de la clientèle d'aujourd'hui :

Sélection de produits : des assortiments bien choisis dans des catégories clés, incluant la technologie, les enfants, les voyages et les services.

: des assortiments bien choisis dans des catégories clés, incluant la technologie, les enfants, les voyages et les services. Expérience client améliorée : des expériences de magasinage sans faille en magasin et en ligne.

: des expériences de magasinage sans faille en magasin et en ligne. Conseils d'experts, solutions SIMPLES : les associés de Staples/Bureau en Gros sont au cœur de l'expérience SIMPLE; ils sont bien informés, amicaux et prêts à offrir des solutions personnalisées pour aider les clients à prendre des décisions avec certitude.

: les associés de Staples/Bureau en Gros sont au cœur de l'expérience SIMPLE; ils sont bien informés, amicaux et prêts à offrir des solutions personnalisées pour aider les clients à prendre des décisions avec certitude. Approche centrée sur l'humain : établir un lien authentique avec les clients en comprenant leurs défis quotidiens.

: établir un lien authentique avec les clients en comprenant leurs défis quotidiens. Renforcer la confiance : outiller les clients pour s'attaquer efficacement à leurs listes de choses à faire.

« On comprend que la vie de nos clients est plus occupée que jamais. Que vous soyez un parent, un éducateur, un propriétaire d'entreprise, un travailleur à distance, ou un étudiant à la recherche de la dernière technologie, Staples/Bureau en Gros s'engage à rendre votre expérience de travail et d'apprentissage plus facile, plus fluide et plus soutenue que jamais », a ajouté Rachel Huckle.

Message publicitaire créatif : accomplissez votre liste de choses à faire avec les solutions SIMPLES de Staples/Bureau en Gros

La publicité télévisée de la campagne met en évidence les divers besoins des consommateurs d'aujourd'hui -- des parents qui préparent leurs enfants à la rentrée des classes aux travailleurs à distance qui installent un bureau à domicile, aux propriétaires d'entreprise qui rationalisent les opérations -- et démontre comment Staples/Bureau en Gros rend ces expériences SIMPLES.

Au cœur de la campagne créative se trouve la « famille Staples/Bureau en Gros », qui sera présentée dans tous les éléments de la campagne tout au long de l'année. Ce portrait authentique de gens de tous les jours, qui mènent une vie occupée, lève le voile sur les façons dont Staples/Bureau en Gros les aide à accomplir leurs listes de choses à faire pour qu'ils puissent profiter des moments les plus importants de la vie.

Dans le cadre de l'évolution continue de sa marque, Staples/Bureau en Gros a lancé une multitude de nouveaux produits et services pour aider les clients à gérer leurs listes de tâches et ainsi atteindre leurs objectifs. Cela comprend l'expansion du programme de produits éducatifs Bureau en Gros pour les enfants, un partenariat pour accepter les retours à Amazon, une plateforme Connexion Impression pour aider à simplifier l'impression pour les entreprises et un programme Apple pour l'éducation pour aider les établissements d'enseignement à accéder aux produits technologiques.

Pour en savoir plus sur Staples/Bureau en Gros, visitez notre site Web à bureauengros.com.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

