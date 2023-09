RICHMOND HILL, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a ajouté PayPal comme nouveau mode de paiement sur bureauengros.com, ce qui permet aux clients et aux petites entreprises de profiter d'une plus grande commodité quand il s'agit de leurs commandes en ligne. Du mobilier de bureau et de la technologie aux fournitures et articles essentiels de tous les jours, bureauengros.com offre aux petites entreprises les bons outils aujourd'hui pour réussir demain.

Selon une étude récente de PayPal, lorsqu'il s'agit de modes de paiement, 58 % des1 petites entreprises en ligne ont déclaré qu'elles préfèrent PayPal aux autres modes de paiement. Plus de 80 % des propriétaires d'entreprise qui ont répondu et qui utilisent PayPal disent qu'il s'agit d'un partenaire qui aidera leur entreprise à réussir dans l'avenir (81 %).2

« Beaucoup de nos clients sont des propriétaires de petites entreprises et nous sommes toujours à la recherche de moyens de leur offrir plus de commodité et de flexibilité lorsqu'ils magasinent sur bureauengros.com, » a déclaré Andrew Go, chef de la stratégie numérique et des données, Staples/Bureau en Gros. « En ajoutant PayPal comme mode de paiement lorsque vous magasinez chez nous en ligne, nous respectons notre engagement à mieux soutenir les petites entreprises au Canada pour les aider à être plus productifs et plus prospères. »

PayPal sert plus de 35 millions d'entreprises dans le monde, dont la grande majorité sont des petites entreprises. Au Canada, PayPal soutient un million de petites entreprises clientes grâce à des solutions de commerce numérique pour les aider à évoluer.

« Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie, et lorsqu'elles prospèrent, leurs communautés locales en font autant », a déclaré Ilona Fagyas, dirigeante des ventes aux entreprises pour le Canada, PayPal. « Nous sommes ravis de permettre à nos 9,9 millions de titulaires de comptes de consommateurs et d'entreprises inscrits actifs de PayPal, y compris les petites entreprises, de régler leurs achats en toute simplicité sur le site staples.ca/bureauengros.com. »

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à combattre les inégalités dans les collectivités partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , TikTok ou Pinterest .

