Staples/Bureau en Gros lance sa collecte de fournitures scolaires annuelle 2026 pour soutenir Centraide United Way et la Fondation Kiwanis du Canada

RICHMOND HILL, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- Les communautés partout au Canada se mobilisent de nouveau alors que Staples/Bureau en Gros lance sa collecte de fournitures scolaires 2026 pour soutenir Centraide United Way et la Fondation Kiwanis du Canada. Maintenant à sa 21e année, la campagne a aidé les élèves à entreprendre l'année scolaire prêts à apprendre et a permis d'amasser près de 20 millions de dollars grâce à la générosité des clients, des membres de l'équipe et des partenaires caritatifs.

Jusqu’au 27 septembre, les clients peuvent soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros en faisant un don à la caisse dans les magasins Staples/Bureau en Gros partout au Canada. Cent pour cent des dons recueillis demeurent dans les communautés où ils sont amassés, aidant ainsi les élèves et les familles de la région par l’entremise de Centraide United Way et de Kiwanis.

Jusqu'au 27 septembre, les clients peuvent soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros en faisant un don à la caisse dans les magasins Staples/Bureau en Gros partout au Canada. Cent pour cent des dons recueillis demeurent dans les communautés où ils sont amassés, aidant ainsi les élèves et les familles de la région par l'entremise de Centraide United Way et de Kiwanis.

« La collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros démontre la force des communautés qui se mobilisent pour soutenir les élèves et les familles de leur région », a déclaré Adrian Lang, cheffe des ressources humaines et des affaires juridiques de Staples/Bureau en Gros. « Alors que nous lançons la campagne 2026, nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec nos clients, les membres de notre équipe et nos partenaires caritatifs afin d'aider les élèves à entreprendre l'année scolaire avec confiance. »

Centraide United Way Canada est un réseau national d'organismes Centraide œuvrant dans plus de 5000 communautés partout au pays afin de bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Ensemble, ils s'attaquent à certains des enjeux sociaux les plus pressants au pays en aidant les enfants et les jeunes à réaliser leur plein potentiel, en améliorant la sécurité financière, en renforçant la santé mentale et le bien-être, et en soutenant les personnes en période de crise. En collaboration avec des donateurs, des bénévoles, des milieux de travail, des gouvernements, des organismes communautaires et des partenaires, leur réseau investit dans des solutions locales qui créent des changements durables et contribuent à faire en sorte que chaque personne, dans chaque communauté du Canada, ait la possibilité de s'épanouir.

« Nous sommes reconnaissants envers Staples/Bureau en Gros, un partenaire engagé dans le soutien aux enfants, aux jeunes et à leurs familles », a déclaré Dan Clement, président-directeur général de Centraide United Way Canada. « Nous savons que les familles partout au pays vivent des préoccupations financières dans plusieurs aspects de leur vie, et la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros est une façon d'aider les élèves à obtenir les fournitures dont ils ont besoin pour réussir en classe, tout en allégeant le fardeau de leurs familles et en bâtissant des communautés plus fortes pour les générations à venir. »

Kiwanis permet aux communautés d'améliorer le monde en faisant des différences durables dans la vie des enfants. Kiwanis s'efforce d'exercer une influence positive sur les communautés du monde entier afin qu'un jour, tous les enfants se réveillent dans des collectivités qui croient en eux, les entourent de soins et leur apportent le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. De nombreux clubs Kiwanis en Ontario soutiennent la collecte de fournitures scolaires et donnent des fournitures essentielles aux enfants dans le besoin depuis plus de 22 ans.

« Les clubs Kiwanis de l'Ontario sont fiers de soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros depuis le début des années 2000. Nous sommes reconnaissants envers les membres de l'équipe de Staples/Bureau en Gros pour leur dévouement indéfectible ainsi qu'envers ses clients pour leur générosité, dont le soutien continue d'assurer le succès de cette campagne », a déclaré David MacLennan, président désigné du club Kiwanis de Stratford. « Certains élèves n'ont pas les fournitures scolaires essentielles dont ils ont besoin pour réussir et, grâce à notre partenariat avec Staples/Bureau en Gros, nous contribuons à recueillir des dons qui leur donnent les moyens de réussir et favorisent la réussite scolaire dans les communautés de l'Ontario. »

Faites un don en ligne ou apprenez-en davantage sur la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros en visitant bureauengros.com/a/contenu/collecte-de-fournitures-scolaires.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est une entreprise canadienne située à Richmond Hill en Ontario qui s'engage à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des membres de l'équipe bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous comptons également un groupe de marques interentreprises dédiées qui soutiennent les entreprises de toutes tailles, notamment Staples Professionnel, Bureau en Gros Privilège, et Fournitures de bureau Denis. Nous sommes engagés envers les communautés que nous servons et fiers partenaires du Centre MAP dans le cadre de la campagne À chance égale qui vise à éliminer des lacunes critiques en matière d'équité en santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez bureauengros.com ou suivez-nous à @Bureauengros sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin, pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]