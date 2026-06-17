Deux semaines, des milliers d'aubaines -- Les « Jours des aubaines, c'est simple » de Staples/Bureau en Gros reviennent en force en 2026

En s'appuyant sur le succès du premier événement de l'année dernière, les « Jours des aubaines, c'est simple » reviennent en force en 2026, avec deux semaines complètes d'économies couvrant un plus grand nombre de catégories et une sélection élargie d'aubaines pour les entreprises de toutes tailles.

« [Les Jours des aubaines, c'est simple] vise à offrir une valeur concrète aux Canadiens et aux entreprises canadiennes que nous servons chaque jour », a déclaré Mike Rinaldi, chef du marchandisage de Staples/Bureau en Gros. « Que vous souhaitiez aménager un bureau à domicile, faire le plein de fournitures pour une entreprise en pleine croissance ou trouver la bonne technologie pour la saison à venir, nous vous aidons à réaliser de véritables économies sur des milliers de produits -- dans nos magasins et en ligne. »

Meilleures offres des « Jours des aubaines, c'est simple »

Les acheteurs trouveront des économies dans toutes les catégories pour lesquelles Staples/Bureau en Gros est reconnue, avec de nouvelles aubaines ajoutées tout au long des deux semaines de l'événement. Les points saillants comprennent :

Matériels et accessoires technologiques

Articles de voyage

Apprentissage et jeux pour les enfants de Bureau en Gros

Fournitures essentielles

Petits électroménagers

Mobilier

* Jusqu'à épuisement des stocks; offres sujettes à changement.

Magasinage simple avec plus de façon d'économiser

Offre exclusive en magasin (du 19 au 26 juin 2026) : Obtenez une carte-cadeau Bureau en Gros de 20 $ avec un achat de 200 $ ou obtenez une carte-cadeau Bureau en Gros de 100 $ avec un achat de 500 $ (des conditions s'appliquent).

Obtenez une carte-cadeau Bureau en Gros de 20 $ avec un achat de 200 $ ou obtenez une carte-cadeau Bureau en Gros de 100 $ avec un achat de 500 $ (des conditions s'appliquent). Offre en ligne (du 23 au 26 juin 2026) : Dépensez 200 $ et obtenez 20 $ de rabais (des conditions s'appliquent).

Dépensez 200 $ et obtenez 20 $ de rabais (des conditions s'appliquent). Livraison gratuite le lendemain pour les commandes de plus de 35 $.

pour les commandes de plus de 35 $. Ramassage gratuit en magasin en deux heures sur les commandes en ligne admissibles.

sur les commandes en ligne admissibles. Livraison le jour même offerte par Instacart et DoorDash.

offerte par Instacart et DoorDash. Échange de produits de technologie Bureau en Gros par Allstate : échangez vos anciens téléphones cellulaires et ordinateurs portables contre une carte-cadeau Bureau en Gros.

Pour consulter la gamme complète des offres des « Jours des aubaines, c'est simple », visitez le Centre des aubaines de Bureau en Gros.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est une entreprise canadienne située à Richmond Hill en Ontario qui s'engage à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous comptons également un groupe de marques interentreprises dédiées qui soutiennent les entreprises de toutes tailles, notamment Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis et Monarch Office Supply inc. Nous sommes engagés envers les communautés que nous servons et fiers partenaires du Centre MAP dans le cadre de la campagne À chance égale qui vise à éliminer des lacunes critiques en matière d'équité en santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez bureauengros.com ou suivez-nous à @Bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected], Golin pour Staples/Bureau en Gros : Nick Eakins, 416 450-3091, [email protected]