Près de 3 parents sur 4 croient que la technologie stimule la créativité, mais peu se sentent confiants quant à sa gestion, selon un sondage de Bureau en Gros

« Les parents d'aujourd'hui font face à un défi inédit, un défi que leurs propres parents n'ont jamais eu à relever : trouver l'équilibre entre la créativité et le temps passé devant l'écran, tout en ressentant plus de pression pour suivre le rythme », a déclaré Mike Rinaldi, chef du marchandisage, Staples/Bureau en Gros. « Notre sondage montre que 90 % des parents ressentent aujourd'hui cette pression, et c'est pourquoi, cette année, nous prenons des mesures pour les aider en leur offrant des conseils d'experts ainsi que d'excellents produits à bas prix, afin qu'ils puissent dire oui à la technologie sans l'anxiété qui l'accompagne. »

Faits saillants du sondage :

La technologie est perçue comme un moteur de créativité : 73 % des parents croient que la technologie aide leurs enfants à développer leur créativité, et 71 % affirment qu'elle leur permet de s'exprimer de nouvelles façons.

Les parents ressentent une pression croissante pour fournir des technologies à leurs enfants : 90 % disent ressentir plus de pression que les générations précédentes pour fournir des produits technologiques à leurs enfants.

Les produits technologiques sont un incontournable de la rentrée des classes : 43 % prévoient acheter des produits technologiques pour la rentrée des classes cette année, notamment des accessoires (19 %), des ordinateurs portables (11 %) et des téléphones intelligents (11 %).

La grande majorité des adolescents possèdent un téléphone intelligent : 94 % des parents d'adolescents âgés de 13 à 17 ans affirment que leur enfant a un téléphone intelligent, tandis que 56 % d'entre eux indiquent qu'il possède un ordinateur portable.

Les parents souhaitent obtenir davantage de conseils lorsqu'ils achètent des produits technologiques : seulement 42 % des parents se sentent « très confiants » lorsqu'il s'agit d'évaluer les produits technologiques pour leurs enfants, tandis que le temps passé devant l'écran (60 %) et l'accès au contenu (58 %) demeurent leurs principales préoccupations lorsque les enfants reçoivent leur premier appareil.

Voici comment Staples/Bureau en Gros aide les familles pour cette saison de la rentrée des classes :

Rapport qualité-prix, style et économies tout au long de la saison

Des éléments de base pour la salle de classe aux plus récentes technologies, Staples/Bureau en Gros s'engage à aider les familles à se préparer pour la rentrée des classes grâce à des offres avantageuses sur tout ce dont les élèves ont besoin, y compris toutes les fournitures essentielles pour remplir un sac à dos à moins de 25 $. Les familles trouveront des fournitures scolaires à partir de seulement 22 cents, des sacs à dos à partir de 7 $ et des ordinateurs portables à aussi peu que 399,99 $. La collection exclusive Pep Rally de Staples/Bureau en Gros est de retour avec des sacs à dos colorés, des bouteilles à eau, des articles de papeterie et des accessoires aux imprimés amusants, aux couleurs vives et aux motifs assortis inspirés des dernières tendances que les élèves adorent. Il est également possible de réaliser des économies supplémentaires grâce aux promotions hebdomadaires, aux aubaines, c'est simple, à l'événement Amis et famille de deux semaines qui commence le 17 juillet, ainsi qu'à une remise de 15 % sur les achats effectués avec une carte Bureau en Gros ou Flexiti du 7 août au 17 septembre.

Des conseils d'experts en technologie pour chaque élève, parent et enseignant

Alors que la technologie prend une place grandissante dans l'apprentissage, de plus en plus de familles recherchent des conseils d'experts pour investir judicieusement dans les outils qui aideront leurs enfants à réussir. Les experts en technologie de Bureau en Gros en magasin sont formés pour aider les familles à comparer les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires adaptés à chaque étape de l'apprentissage. Pour offrir un soutien supplémentaire, Staples/Bureau en Gros lance cet été une série d'« Info techno » animée par des experts de Google, Microsoft, Samsung et Code Ninjas. Ces séances sont conçues pour aider les familles à aborder avec confiance des sujets comme l'IA et l'apprentissage numérique. Tous les événements seront diffusés en ligne ou les clients peuvent s'inscrire pour assister à des événements en personne dans certains magasins par l'intermédiaire d'Eventbrite.

Économisez sur les produits technos de la rentrée des classes

Grâce au programme Bureau en Gros échange par Allstate, les clients peuvent échanger des appareils électroniques usagés admissibles, y compris des ordinateurs portables et des téléphones intelligents, contre des cartes-cadeaux électroniques Bureau en Gros afin de réduire le coût d'une mise à niveau. Pour les étudiants qui retournent sur le campus ou qui obtiennent leur premier téléphone cellulaire, Bureau en Gros sans-fil offre également l'accès à des solutions mobiles et de connectivité de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile, aidant les familles à trouver la technologie et les forfaits adaptés à leurs besoins et à leur budget.

Des économies supplémentaires pour les enseignants

À compter du 14 août au 10 septembre, les membres du programme d'adhésion gratuit pour les enseignants de Bureau en Gros obtiendront 20 % de rabais sur les achats de 75 $ ou plus, à l'exception des produits technologiques, ainsi qu'un agenda 2026-2027 gratuit conçu pour les enseignants. Les enseignants peuvent s'inscrire à l'adresse bureauengros.com/adhesionenseignant.

Soutenir les enseignants et les élèves

Staples/Bureau en Gros poursuit son engagement envers l'éducation grâce au retour de la collecte annuelle de fournitures scolaires de Staples/Bureau en Gros, qui en est maintenant à sa 21e année. En partenariat avec Centraide et la Fondation canadienne du Kiwanis, 100 % des dons sont versés à des programmes locaux qui aident à éliminer les obstacles à l'éducation. Depuis son lancement en 2005, le programme a permis d'amasser plus de 18 millions de dollars pour soutenir les élèves partout au Canada.

Magasinez les aubaines de la rentrée des classes en magasin et sur bureauengros.com tout au long de la saison de la rentrée des classes.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est une entreprise canadienne située à Richmond Hill en Ontario qui s'engage à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des membres de l'équipe bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous comptons également un groupe de marques interentreprises dédiées qui soutiennent les entreprises de toutes tailles, notamment Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis et Monarch Office Supply inc. Nous sommes engagés envers les communautés que nous servons et fiers partenaires du Centre MAP dans le cadre de la campagne À chance égale qui vise à éliminer des lacunes critiques en matière d'équité en santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez bureauengros.com ou suivez-nous à @Bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

À propos du sondage

Le sondage sur les produits technologiques de la rentrée des classes de Staples/Bureau en Gros a été mené en ligne du 23 juin au 2 juillet 2026 auprès de 1004 parents canadiens ayant des enfants âgés de 5 à 17 ans. Un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- -3,1 points, 19 fois sur 20.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin pour Staples/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]