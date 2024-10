RICHMOND HILL, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros annonce le lancement de Connexion Impression , un nouveau service gratuit conçu pour répondre aux divers besoins d'impression des entreprises. Connexion Impression sert de portail de collaboration exclusif, permettant aux membres d'une équipe d'accéder sans effort au matériel de marque et de l'imprimer sur demande.

Voici Connexion Impression | Stockage et partage de fichiers prêts à imprimer

« Nous nous engageons à donner aux entreprises les moyens de prospérer », a déclaré Priscilla Luna, cheffe des affaires commerciales de Staples/Bureau en Gros. « Notre solution complète, de la conception à la distribution, simplifie et améliore chaque étape du processus d'impression, ce qui permet à nos clients de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de leur entreprise. »

Conçu pour simplifier les tâches d'impression et renforcer les activités commerciales, Connexion Impression offre un portail sécurisé tout-en-un pour le stockage et le partage de fichiers prêts pour l'impression, aidant ainsi les entreprises à maximiser leurs ressources et à obtenir de meilleurs résultats. Il s'agit d'un espace réservé aux membres de l'équipe, qui leur fournit les outils nécessaires pour concevoir, stocker, partager et imprimer une variété de documents, notamment des bannières, des présentations d'affaires, des brochures, des affiches, des cartes professionnelles et plus encore avec facilité.

Connexion Impression est un service gratuit avec des niveaux supplémentaires moyennant des frais mensuels modiques :

Argent

Connexion Impression niveau Argent est gratuit, ce qui en fait un outil parfait pour les petites équipes qui souhaitent finaliser efficacement des conceptions de haute qualité prêtes à être imprimées. L'adhésion au niveau Argent est parfaite pour les petites entreprises qui souhaitent créer des modèles de marque, partager des fichiers, collaborer et rationaliser les processus. Sauvegardez jusqu'à 100 fichiers et créez ou téléversez facilement des modèles, le tout dans un seul espace centralisé.

Or

L'adhésion au niveau Or est parfaite pour les moyennes et grandes entreprises à la recherche de fonctionnalités supplémentaires. Il s'agit d'une solution offrant un bon rapport qualité-prix à 29,99 $ par mois, assortie de frais de configuration uniques. Enregistrez et partagez jusqu'à 500 fichiers, créez des modèles et soutenez des équipes comptant jusqu'à 100 utilisateurs. Grâce à des fonctions améliorées de soutien et de production de rapports, l'adhésion Or simplifie les processus de création de modèles et d'impression pour une plus grande efficacité.

Platine

Pour les grandes entreprises ou les besoins plus complexes qui demande une solution entièrement personnalisée, l'adhésion niveau Platine de Connexion Impression est parfaite. Profitez d'opportunités infinies grâce à un compte de service géré prioritaire et à une variété d'options.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur les forfaits d'adhésion à Connexion Impression en communiquant avec un gestionnaire de comptes Impression Bureau en Gros au moyen de ce formulaire ou en visitant un centre d'impression de Staples/Bureau en Gros en magasin.

Depuis plus de 30 ans, Staples/Bureau en Gros est un partenaire de confiance pour les petites entreprises, offrant des services d'impression complets qui comprennent des affiches personnalisées, du matériel de marketing, l'impression de documents, des services de finition et une vaste gamme de produits pour soutenir les activités quotidiennes. Le service Connexion impression offre un portail collaboratif qui simplifie les besoins d'impression des entreprises tout en améliorant la conception, le contrôle de la marque, l'efficacité et la production à partir de n'importe quel endroit.

Pour en savoir plus sur Connexion Impression et sur les avantages que ce service peut apporter à votre entreprise, visitez le site Impression Bureau en Gros .

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples Canada/Bureau en Gros: Kristen Scollard, 416 818-7701, [email protected]; Golin, pour Staples Canada/Bureau en Gros: Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]