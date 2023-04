La collecte de fonds annuelle se termine le 7 mai. En 2022, tous les efforts de financement ont permis à ce partenariat de récolter plus de 2,1 millions de dollars

RICHMOND HILL, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - À quoi ressemblerait un avenir qui est équitable pour tous? Staples/Bureau en Gros et MAP , un centre de recherche de premier plan, se sont associés à nouveau pour le partenariat À chance égale afin de sensibiliser les Canadiens aux inégalités qui se trouvent dans le pays et de financer l'élaboration de programmes et de solutions politiques à l'aide de dons effectués en magasin et en ligne.

« L'une des convictions fondamentales de Staples/Bureau en Gros est que chaque personne doit avoir la possibilité de s'épanouir », a déclaré Wanda Walkden, cheffe des ressources humaines et des communications chez Staples/Bureau en Gros. « C'est pourquoi nous sommes très fiers de notre partenariat avec MAP. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis la mise en place d'À chance égale en 2021, et nous sommes prêts à continuer sur ce chemin dans le but de favoriser un changement positif et d'avoir un véritable impact au sein des différentes communautés. »

Depuis qu'elle a été mise en place en 2021, la campagne À chance égale a récolté plus de 3,3 millions de dollars, ce qui est plus élevé que les objectifs qui avaient été fixés en 2021 et 2022. Ceci est grâce au soutien des clients, des associés et des fournisseurs de Staples/Bureau en Gros, ainsi qu'aux dons équivalents effectués par Staples/Bureau en Gros.

Au Canada, le revenu du ménage, le niveau de scolarité et les expériences liées à la discrimination influent fortement sur les chances de rester en bonne santé. C'est parce que notre situation sociale et économique détermine à quel point il est facile pour nous d'accéder aux ressources essentielles à une bonne santé. À chance égale continuera d'avoir un impact positif en finançant la recherche et les solutions partout au Canada. Quatre projets principaux ont été ciblés pour 2023 :

Agrandir Notre Boîtesanté pour que le programme couvre trois provinces supplémentaires : Au début de 2023, Notre Boîtesanté a mis en place des distributeurs automatiques électroniques dans plusieurs communautés de l'est du Canada , et ceux-ci distribuent gratuitement des tests d'autodépistage pour le VIH, des trousses de naloxone, des tests rapides pour la COVID-19 et d'autres produits de santé sur demande. À chance égale financera l'agrandissement de ce programme dans trois provinces supplémentaires au cours de l'année 2023.

« La croissance et les progrès effectués par À chance égale au cours des deux dernières années ont créé une différence incroyable dans les répercussions que nous avons sur les communautés partout au Canada », a déclaré le Stephen Hwang, directeur de MAP. « Nous nous sommes fixé de grands objectifs pour l'année à venir et nous sommes très fiers de continuer à effectuer ce travail significatif en partenariat avec Staples/Bureau en Gros. »

Les clients pourront faire un don au profit de la campagne À chance égale dans plus de 300 magasins de Staples/Bureau en Gros ou en ligne à bureauengros.com/achanceegale .

Le MAP est un centre de recherche de premier plan à l'échelle mondiale qui se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. Grâce à des recherches qui donnent une vision d'ensemble et à des solutions concrètes, les scientifiques du MAP s'attaquent à des problèmes de santé communautaire complexes, dont bon nombre se situent au croisement de la santé et des inégalités. Les 34 chercheurs et plus de 130 employés et étudiants du MAP travaillent en partenariat avec des collectivités, des chercheurs et des dirigeants gouvernementaux de partout au Canada pour aborder des problèmes comme l'itinérance, l'accès inégal aux soins de santé et aux médicaments et les effets à vie de la pauvreté chez les enfants. Le MAP fait partie du Li Ka Shing Knowledge Institute de l'hôpital St. Michael d'Unity Health Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site maphealth.ca/fr.

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez le site bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @bureauengros sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , TikTok ou Pinterest .

