Un événement virtuel mettant en vedette Chris Boucher, joueur étoile des Raptors, et un concours national pour la rentrée des classes marqueront le début de ce nouveau partenariat.

RICHMOND HILL, ON, le 20 août 2021 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros est fière de devenir l'Entreprise du travail et de l'apprentissage officielle des Raptors de Toronto. Ce nouveau partenariat pluriannuel marque la rencontre de deux équipes ayant une vision commune de la performance et de la croissance. Cette collaboration débutera avec une série d'activités visant à susciter l'enthousiasme des Canadiens pour la prochaine année scolaire - incluant un événement virtuel Sous les projecteurs avec le centre des Raptors, Chris Boucher - ainsi qu'un concours pour la rentrée à l'échelle nationale.

« En tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, nous sommes très heureux de nous associer à une organisation qui partage nos valeurs de haute performance et de générosité envers la communauté », a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples/Bureau en Gros. « Nous sommes impatients de travailler avec les Raptors pour aider à inspirer et à outiller les Canadiens en leur offrant des programmes et des expériences judicieux. »

À titre de partenaire officiel des Raptors de Toronto, Staples/Bureau en Gros aura non seulement une visibilité aux matchs à domicile de l'équipe, mais présentera également une série de conférences virtuelles Sous les projecteurs mettant en vedette des membres de la direction et des joueurs des Raptors. Le contenu et les événements proposés porteront sur la haute performance et s'adresseront tant aux étudiants qu'aux enseignants, aux parents et aux entreprises. Une gamme de produits à l'effigie des Raptors sera également offerte dans certains magasins Staples/Bureau en Gros au Canada et en ligne sur bureauengros.com dès la fin du mois d'août.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Staples/Bureau en Gros pour aider à inspirer les étudiants et les entrepreneurs d'un océan à l'autre », a déclaré Jordan Vader, vice-président, partenariats mondiaux chez MLSE. « L'audace, la stratégie et, surtout, la confiance sont toutes des qualités qui représentent les Raptors. Notre confiance dans l'avenir est amplifiée par des partenaires comme Staples/Bureau en Gros qui cherchent activement à aider les Canadiens à mieux aborder le futur. »

Événement de lancement Sous les projecteurs pour la rentrée avec Chris Boucher

Le 28 août, Staples/Bureau en Gros diffusera une émission Web pour lancer en grand la rentrée des classes dans son espace événementiel virtuel Sous les projecteurs. Cette émission consistera en une séance de questions-réponses avec le centre des Raptors, Chris Boucher, au sujet de la façon dont un athlète de haut niveau se prépare à une saison de basketball et comment cette approche peut s'appliquer à l'école. L'événement virtuel comprendra également des apparitions de la mascotte officielle de l'équipe, « The Raptor », des activités de bricolage et bien plus encore. La participation est gratuite et ouverte aux étudiants, aux enseignants et aux familles partout au Canada. Pour en savoir plus et vous inscrire à l'événement virtuel, cliquez ici.

Concours de la rentrée des classes Staples/Bureau en Gros et Raptors

Avec l'aide des Raptors, Staples/Bureau en Gros lancera également un concours invitant les enseignants, les parents et les élèves à montrer comment s'incarne l'esprit de leur école, que ce soit en encourageant l'équipe sportive locale ou en unissant leurs efforts pour redonner à leur communauté. Le concours Esprit d'équipe de la rentrée des classes décernera à l'école gagnante un grand prix consistant en une apparition virtuelle d'un joueur des Raptors pour tous les élèves et 15 000 $ en produits technologiques de Staples/Bureau en Gros. Trois autres finalistes recevront une carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 1 000 $ et des articles à l'effigie des Raptors. Le concours sera lancé le 28 août à bureauengros.com.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada, 905-737-1147, poste 578, [email protected]; Noah Gomberg, Golin, 437-246-3975, [email protected]

Liens connexes

http://www.staples.ca