RICHMOND HILL, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - En reconnaissance du mois des petites entreprises, Staples/Bureau en Gros célèbre les gagnants de son concours Optimise mon entreprise, qui récompense les petites entreprises qui font une différence. Le concours remet à six petites entreprises du pays des prix d'une valeur de 5000 $, ce qui leur fournit les outils et les ressources nécessaires pour croître. Les gagnants peuvent choisir parmi les prix qui comprennent des articles de technologie, des services d'impression, de l'ameublement et des fournitures, tous fournis par Staples/Bureau en Gros et les partenaires du concours : HP, gry mattr et ergoCentric.

« Depuis 1991, nous sommes un partenaire des petites entreprises et nous reconnaissons les contributions essentielles qu'elles apportent à nos collectivités, a déclaré Rachel Huckle, présidente et cheffe de l'exploitation, Staples/Bureau en Gros. « Optimise mon entreprise est une façon pour nous de célébrer les petites entreprises, de nous associer à elles pour trouver des solutions et de les aider à réaliser leur plein potentiel. »

Annonce des gagnants du concours Optimise mon entreprise

En juin, les propriétaires de petites entreprises de partout au pays ont été invités à raconter comment leur entreprise fait une différence dans leur collectivité et pourquoi ils méritent un coup de pouce. Staples/Bureau en Gros a reçu une réponse incroyable de la part d'un large éventail d'entreprises de tous les secteurs. Les participants ont été présélectionnés en fonction de certains critères d'évaluation, ce qui a réduit la liste à six gagnants, notamment :

Aspire Training , Yellowknife , Territoires du Nord-Ouest : Un organisme sans but lucratif offrant des programmes de perfectionnement personnel et professionnel aux personnes sans emploi ou sous-employées pour les aider à sortir de la pauvreté, de la violence, de l'itinérance et de la toxicomanie.

: Un organisme sans but lucratif offrant des programmes de perfectionnement personnel et professionnel aux personnes sans emploi ou sous-employées pour les aider à sortir de la pauvreté, de la violence, de l'itinérance et de la toxicomanie. Knit Pickers , Mayfield , Île-du-Prince-Édouard : Un studio local de tricot et de tissage inspirant une nouvelle génération à découvrir la joie et les bienfaits d'un passe-temps éducatif pour la santé mentale et à éduquer les consommateurs sur les avantages écologiques de la mode lente.

: Un studio local de tricot et de tissage inspirant une nouvelle génération à découvrir la joie et les bienfaits d'un passe-temps éducatif pour la santé mentale et à éduquer les consommateurs sur les avantages écologiques de la mode lente. Ruff Start New Beginnings Rescue , Colborne, Ontario : Un centre de sauvetage pour chiens qui met l'accent sur l'amélioration de la santé physique et mentale des chiens en difficulté dans les refuges, en plus d'exploiter une banque alimentaire pour chiens afin d'aider ceux qui doivent composer avec le coût croissant de la nourriture pour animaux domestiques.

Un centre de sauvetage pour chiens qui met l'accent sur l'amélioration de la santé physique et mentale des chiens en difficulté dans les refuges, en plus d'exploiter une banque alimentaire pour chiens afin d'aider ceux qui doivent composer avec le coût croissant de la nourriture pour animaux domestiques. Choose Life Foods , Toronto, Ontario : Une entreprise alimentaire locale offrant des produits alimentaires de base faits de plantes des Caraïbes avec pour mission de combler un vide dans l'industrie alimentaire, en créant des options de repas végétariens adaptées à la réalité culturelle de la communauté noire et des personnes ayant diverses restrictions alimentaires.

Une entreprise alimentaire locale offrant des produits alimentaires de base faits de plantes des Caraïbes avec pour mission de combler un vide dans l'industrie alimentaire, en créant des options de repas végétariens adaptées à la réalité culturelle de la communauté noire et des personnes ayant diverses restrictions alimentaires. Maker Cube , Langley , Colombie-Britannique: Un carrefour communautaire qui sert de sanctuaire pour la créativité, offrant des espaces communs et privés pour travailler et de l'équipement spécialisé pour les personnes qui aspirent à explorer et à créer.

Un carrefour communautaire qui sert de sanctuaire pour la créativité, offrant des espaces communs et privés pour travailler et de l'équipement spécialisé pour les personnes qui aspirent à explorer et à créer. KIIMA, Montréal, QC: Une entreprise locale ayant pour mission de réduire les déchets dans l'industrie des cosmétiques grâce à un désodorisant durable et réutilisable, en plus de créer plus d'emplois dans le pays pour les étudiants et les nouveaux diplômés.

Aider les petites entreprises à croître avec Bureau en Gros Privilège

Staples/Bureau en Gros est déterminé à aider les petites entreprises à croître grâce à Bureau en Gros Privilège, un programme dédié qui offre des avantages exclusifs, des ressources et des outils de confiance aux petites entreprises pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Les entreprises peuvent remplir un formulaire de demande ou prendre rendez-vous pour une consultation à l'adresse suivante bureauengros.com/privilege.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à combattre les inégalités dans les collectivités partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: pour les médias : Staples/Bureau en Gros: Kathleen Stelmach, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Golin, pour Staples/Bureau en Gros: Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]