RICHMOND HILL, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale des enseignants, Staples/Bureau en Gros a annoncé les gagnants de son concours Nous aimons les enseignants. Selon un sondage récent réalisé par Angus Reid, la quasi-totalité des enseignants dépensent de 300 $ à 500 $ de leur poche pour des fournitures scolaires. Pour aider à combler cette lacune, le concours récompense les enseignants avec des fournitures de Staples/Bureau en Gros et des cartes-cadeaux Reitmans ou de RW&CO.

« Les enseignants sont au cœur de l'éducation, et nous savons tout ce qu'ils font pour leurs élèves, » a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « C'est pourquoi le concours Nous aimons les enseignants est si important pour nous. C'est notre façon de redonner à la collectivité, de reconnaître tout ce qu'ils font et de célébrer leurs efforts. En tant que véritable partenaire, nous sommes là pour soutenir les enseignants non seulement lorsqu'ils préparent leurs salles de classe, mais tout au long de l'année. »

Tout au long du mois d'août, les parents, les élèves et les autres éducateurs du pays ont été encouragés à proposer la candidature d'un enseignant de leur collectivité qui fait une différence. Les gagnants du concours sont :

Tamar Kabassakalian , Laval , Québec

Leticia Bonnie , Chilliwack , Colombie-Britannique

Joey Ozamiz , Ottawa, Ontario

Victoria Baillie , East Gwillimbury, Ontario

Jehn Miller , High River, Alberta

Elaine Leung , Calgary, Alberta

Amanda Scanga , Paris, Ontario

Ces gagnants recevront une carte-cadeau Bureau en Gros de 1000 $ pour leur classe, une de Reitmans ou de RW&CO d'un montant de 500 $, et une autre de Staples/Bureau en Gros d'une valeur de 100 $ pour eux-mêmes. Le concours Nous aimons les enseignants a été lancé en 2022 et, à ce jour, 21 enseignants ont été reconnus pour leur contribution aux classes et aux collectivités.

Programme d'adhésion pour enseignants

Dans le cadre de son programme élargi de soutien aux éducateurs, le programme d'adhésion des enseignants de Bureau en Gros offre des avantages exclusifs et des prix concurrentiels sur les fournitures essentielles aux enseignants tout au long de l'année. L'adhésion est gratuite pour les enseignants et le personnel des écoles primaires et secondaires, des collèges, des cégeps et des universités, publics et privés, ainsi que pour les éducateurs à domicile. Voici les avantages :

Offres exclusives : Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing des Services d'impression de Bureau en Gros.

Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing des Services d'impression de Bureau en Gros. Service : Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés.

Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés. L'école est dans l'sac : Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires précises à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école.

Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires précises à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école. Avantages : Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, ainsi qu'à des cadeaux de reconnaissance annuels.

Pour plus de renseignements ou pour nous joindre, consultez bureauengros.com/adhesionenseignant.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à combattre les inégalités dans les collectivités partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok.

