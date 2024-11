Aubaines imbattables sur les articles de technologie de pointe, les jeux vidéo, les articles de voyage, les cadeaux photo, les produits essentiels pour la maison et pour le bureau

RICHMOND HILL, ON, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros dévoile ses meilleures aubaines du Vendredi fou pour 2024, permettant aux personnes qui offrent des cadeaux de réaliser des économies incroyables sur les articles de technologie de pointe, les jeux vidéo, les articles de voyage, les cadeaux photo ainsi que les produits essentiels pour la maison et pour le bureau incontournables de cette saison. À partir du 28 novembre à 18 h HE, les clients peuvent magasiner tôt en ligne à bureauengros.com et profiter de la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $, afin de trouver une variété d'excellentes idées-cadeaux à des prix incroyables.

« Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens une valeur fantastique et une sélection incroyable des cadeaux les plus recherchés de la saison pour tous ceux qui figurent sur votre liste », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Notre solde du Vendredi fou a commencé tôt cette année et se poursuit jusqu'au 3 décembre. Magasinez dès maintenant pour trouver les meilleures aubaines de la saison sur les articles de technologie et de jeu vidéo les plus récents, les cadeaux pour enfants de marques comme LEGO, Play-Doh et Crayola, les cadeaux personnalisés et plus encore. »

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur la technologie et les jeux vidéo

En vigueur en ligne à compter du 28 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 29 novembre, jusqu'à épuisement des stocks.

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur les cadeaux pour les enfants

En vigueur en ligne à compter du 28 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 29 novembre, jusqu'à épuisement des stocks.

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur les articles essentiels de voyage, pour la maison et le bureau.

En vigueur en ligne à compter du 28 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 29 novembre, jusqu'à épuisement des stocks.

Les cinq meilleures aubaines du Vendredi fou sur les cadeaux personnalisés

En vigueur en ligne à compter du 28 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 29 novembre, jusqu'à épuisement des stocks. Commandez vos cadeaux photo d'ici le 11 décembre pour les recevoir à temps pour les Fêtes, avec des options de ramassage en magasin le jour même sur certains produits jusqu'au 24 décembre.

Autres économies du Vendredi fou chez Bureau en Gros

Faites un achat de 75 $ ou plus d'ici le 3 décembre 2024 et obtenez 10 $ de rabais sur votre prochain achat chez Bureau en Gros.

obtenez 10 $ de rabais sur votre prochain achat chez Bureau en Gros. Offre de Bureau en Gros sans fil pour les appareils mobiles : Obtenez une carte-cadeau Bureau en Gros d'une valeur allant jusqu'à 300 $ lorsque vous activez un nouveau téléphone ou mettez à niveau votre appareil avec un forfait Bell ou Virgin Plus.

Carte Staples ou carte Flexiti : Obtenez une remise de 15 % sous forme de cartes-cadeaux Staples sur les achats à crédit. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2024.

La destination d'expédition au pays

Bureau en Gros est le centre d'expédition par excellence vous offrant les services de FedEx, Purolator et DHL pour veiller à ce que vos colis restent sur la bonne voie -- livrés rapidement, à bon prix et dans les délais. Que vous expédiiez à l'échelle nationale ou internationale, Bureau en Gros est la destination de choix pour tous vos besoins d'expédition.

Livraison le jour même et le lendemain offerte pour les personnes offrant des cadeaux de dernière minute

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com durant les Fêtes grâce à la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est également offerte par l'entremise d'Instacart et de DoorDash, en plus du ramassage gratuit en magasin dans les deux heures.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Staples/Bureau en Gros a prolongé sa politique de retour pour la période des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2024 pourront être remboursés ou échangés jusqu'au 12 janvier 2025 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège , Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

