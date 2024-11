L'expansion de nouvelles offres de technologie à titre de revendeur agréé Apple pour l'éducation contribuera à transformer les environnements d'apprentissage en permettant aux établissements d'enseignement primaires, secondaires et postsecondaires un accès fluide aux produits et services Apple.

RICHMOND HILL, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros annonce de nouvelles offres pour les établissements d'enseignement en tant que nouveau revendeur agréé de produits et de services éducationnels Apple. L'expansion du programme fournira aux écoles et aux commissions scolaires publiques et privées une source fiable pour leurs besoins en technologie, et facilitera l'accès aux produits et services Apple conçus exclusivement pour les établissements d'enseignement primaires, secondaires et postsecondaires.

Ce programme sera offert dans le cadre des initiatives interentreprises de Staples/Bureau en Gros, Staples Professionnel, Bureau en Gros Privilège, Supreme et Denis.

« Nous sommes impatients de donner plus de moyens aux établissements d'enseignement en leur offrant un accès facile aux produits technologiques innovants d'Apple », a déclaré Chris Saniga, chef du commerce interentreprises de Staples/Bureau en Gros. « Notre nouveau programme de revendeur agréé Apple pour l'éducation renforce notre soutien aux écoles primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements postsecondaires afin que les éducateurs et les étudiants aient les outils dont ils ont besoin pour réussir. Alors que nous continuons à élargir nos offres pour le secteur de l'éducation, nous sommes engagés à soutenir nos clients de façon optimale et à nous adapter aux besoins évolutifs des générations futures. »

En tant que destination de choix pour les enseignants et les éducateurs, Staples/Bureau en Gros continue de bonifier son assortiment de produits pour les établissements d'enseignement afin d'assurer l'accès aux outils et aux conseils d'experts nécessaires au bon fonctionnement des salles de classe et des écoles.

Staples/Bureau en Gros offrira aux établissements d'enseignement des prix spéciaux sur les produits Apple, y compris sur les Mac, les iPad et plus encore. Grâce au soutien à l'interne pour une assistance immédiate et à des ensembles de produits personnalisés pour simplifier les commandes, Staples/Bureau en Gros s'engage à améliorer l'expérience éducationnelle de ses clients. Des options de location sont offertes par l'entremise de Staples/Bureau en Gros, y compris les services financiers Apple Financial Services, la gestion des actifs matériels, les ententes de service pour les réparations, les références aux fournisseurs de formation et de certification agréés par Apple, ainsi que les ressources de formation des utilisateurs finaux. Les autres offres comprennent l'expédition à plusieurs emplacements, les programmes d'achat à long terme, les déploiements de matériel, les programmes de location personnalisés et les programmes d'achat par les employés.

Avec des centaines de magasins de détail à l'échelle nationale, Staples/Bureau en Gros offre une expérience de magasinage omnicanal aux clients de Bureau en Gros Privilège, leur permettant d'explorer les produits Apple en magasin et en ligne. Les avantages de se tourner vers Staples/Bureau en Gros pour les besoins spécialisés en éducation comprennent :

Une expérience de magasinage omnicanal offrant aux membres de Bureau en Gros Privilège la possibilité de tester des produits en magasin.

Des outils évolués de gestion des commandes simplifiant tous les achats, que ce soit pour une seule salle de classe ou toute une commission scolaire, assurant un processus fluide pour les commandes de groupe et les solutions personnalisées.

Un soutien unique offert par des experts spécialisés en technologie de Staples /Bureau en Gros formés pour répondre aux besoins des établissements d'enseignement.

La livraison le lendemain pour un accès rapide aux produits essentiels ainsi que la facturation détaillée et complète.

La planification personnalisée des livraisons pour répondre aux exigences uniques de chaque école.

La gestion de comptes attitrée soutenue par une équipe spécialisée pour fournir des conseils d'experts et répondre aux besoins.

Visitez Bureauengros.com/EducationApple pour découvrir des solutions technologiques adaptées à vos besoins. Pour les services de Staples Professionnel, communiquez avec un gestionnaire de comptes pour en savoir plus. Pour les services de Bureau en Gros Privilège, parlez à un spécialiste de la technologie pour obtenir plus de détails.

