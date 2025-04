WINDSOR, Connecticut, 7 avril 2025 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui l'expansion de son empreinte mondiale avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Riyad, en Arabie saoudite. Le bureau permettra à SS&C de se forger de nouvelles relations et de travailler plus étroitement avec la Capital Markets Authority et l'Agence monétaire de l'Arabie saoudite.

Les activités de SS&C au Moyen-Orient servent 850 institutions financières et entreprises clientes; dont 150 sont basées en Arabie saoudite. SS&C offre des solutions logicielles et de services de premier plan dans les domaines de la gestion des placements, de la gestion des risques, de l'automatisation et des services de négociation. Issa Jadon dirigera le nouveau bureau.

« Nous sommes ravis d'étendre nos activités en Arabie saoudite », a déclaré Bill Stone, président et chef de la direction. « Avec plus de 3 billions USD d'investissements prévus dans le cadre du programme de transformation économique Vision 2030 de l'Arabie saoudite, le marché des services financiers du royaume connaît une croissance rapide. SS&C est à la pointe grâce à sa technologie et à ses services de classe mondiale, ainsi qu'à ses connaissances approfondies de la réglementation et des marchés locaux. »

« Nous sommes heureux de voir SS&C renforcer sa présence ici », a confié pour sa part Abdullah Al-Eisa, chef de l'exploitation chez Jadwa Investment, entreprise cliente de longue date de SS&C en Arabie saoudite. « En tant que clients depuis près de deux décennies, nous avons pu expérimenter directement leurs solutions technologiques novatrices, qui ont contribué à transformer nos opérations de placement. L'établissement d'un nouveau bureau à Riyad marque un nouveau chapitre dans notre partenariat, et va nous permettre de bénéficier de services plus localisés et mieux adaptés. »

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et compte des bureaux partout dans le monde. Plus de 22 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des PME aux plus grandes entreprises du monde, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles sur le site www.ssctech.com.

