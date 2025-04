WINDSOR, Connecticut, 16 avril 2025 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annnoncé aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête : la gouvernance, l'orchestration des processus et la planification stratégique sont essentielles pour garantir la réussite de l'implémentation de l'IA. Réalisée par SS&C Blue Prism en décembre, l'enquête 2025 Global Enterprise AI a recueilli les points de vue de 1 650 chefs d'entreprise, directeurs techniques et responsables informatiques d'entreprises de services financiers et de santé des Amériques, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

« L'adoption de l'IA progresse rapidement. Le succès de cette adoption dépend d'une planification stratégique minutieuse, d'une gouvernance éthique et de la préparation de la main-d'œuvre, a déclaré Rob Stone, vice-président senior et directeur général des activités d'automatisation intelligente et d'analytique de SS&C. Les entreprises se rendent compte que ces fondements sont essentiels pour limiter les inefficacités liées aux risques et les vulnérabilités en matière de sécurité. Investir dans la formation continue, construire des cadres éthiques et adopter des technologies habilitantes telles que l'orchestration des processus permet de garantir un succès à long terme et de maximiser les opportunités. »

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

L'orchestration des processus est fondamentale : près de 94 % des personnes interrogées ont souligné l'importance de l'orchestration des processus en tant qu'élément central de la pile technologique pour permettre une gestion de l'IA sans faille et de bout en bout.

près de 94 % des personnes interrogées ont souligné l'importance de l'orchestration des processus en tant qu'élément central de la pile technologique pour permettre une gestion de l'IA sans faille et de bout en bout. Les défis en matière de données persistent : 44 % des entreprises interrogées ont signalé un manque de systèmes pour déplacer efficacement de grands ensembles de données, et 41 % ont été confrontées à des données inexactes et incohérentes.

: 44 % des entreprises interrogées ont signalé un manque de systèmes pour déplacer efficacement de grands ensembles de données, et 41 % ont été confrontées à des données inexactes et incohérentes. La transformation de la main-d'œuvre est en cours : 84 % des chefs d'entreprise reconnaissent le potentiel de l'IA à perturber les pratiques traditionnelles et à mettre en place des méthodes de travail innovantes. Environ 40 % des entreprises améliorent les compétences de leurs employés pour leur permettre d'assumer de nouveaux rôles ou des fonctions plus larges.

84 % des chefs d'entreprise reconnaissent le potentiel de l'IA à perturber les pratiques traditionnelles et à mettre en place des méthodes de travail innovantes. Environ 40 % des entreprises améliorent les compétences de leurs employés pour leur permettre d'assumer de nouveaux rôles ou des fonctions plus larges. Les employés voient des possibilités de croissance : la mise en œuvre de l'IA crée des possibilités d'évolution de carrière : 40 % des employés prévoient de nouveaux emplois spécifiques à l'IA, 34 % se concentrent sur l'aide à l'adoption de l'IA et 31 % s'engagent dans un travail plus créatif et stratégique.

: la mise en œuvre de l'IA crée des possibilités d'évolution de carrière : 40 % des employés prévoient de nouveaux emplois spécifiques à l'IA, 34 % se concentrent sur l'aide à l'adoption de l'IA et 31 % s'engagent dans un travail plus créatif et stratégique. L' évaluation de la valeur de l'IA est essentielle : alors que 88 % des entreprises interrogées mesurent de près la valeur dérivée de l'IA, seulement 36 % ont rapporté une valeur constante et reconnaissable de leurs implémentations d'IA, soulignant la nécessité d'affiner les stratégies d'adoption.

: alors que 88 % des entreprises interrogées mesurent de près la valeur dérivée de l'IA, seulement 36 % ont rapporté une valeur constante et reconnaissable de leurs implémentations d'IA, soulignant la nécessité d'affiner les stratégies d'adoption. L'IA agentique est en marche : l'automatisation autonome est adoptée par 29 % des personnes interrogées, et 44 % prévoient de la mettre en œuvre au cours de l'année à venir. Cependant, 78 % ne font pas entièrement confiance à la technologie, ce qui souligne le besoin d'outils supplémentaires pour assurer un contrôle et un équilibre.

Parmi les principaux obstacles à l'adoption de l'IA, les problèmes de sécurité et de conformité arrivent en tête (37 %), ce qui témoigne de la nécessité pour les entreprises de protéger les données sensibles tout en se conformant à des réglementations en constante évolution. Les pénuries de compétences et d'expertise (35 %) suivent de près, soulignant la demande croissante de professionnels dotés de connaissances spécialisées pour développer, déployer et gérer efficacement les solutions d'IA. En outre, les complexités liées à l'intégration et à la migration (35 %) représentent un obstacle important, car les entreprises s'efforcent de fusionner les systèmes d'IA avancés avec l'infrastructure existante sans perturber les opérations. Pour relever ces défis, il faut adopter une approche proactive afin d'équilibrer des protocoles de sécurité robustes, un développement ciblé de la main-d'œuvre et des stratégies de mise en œuvre rationalisées.

« Il est crucial de trouver le bon équilibre entre la rapidité, la gouvernance et l'alignement stratégique, » a ajouté M. Stone. La révolution de l'IA dans les entreprises est en marche. « L'exploitation de son plein potentiel dépend de stratégies d'adoption complètes et durables. »

