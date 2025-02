WINDSOR, Connecticut, le 24 févr. 2025 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui qu'Arrowpoint Investment Partners, la nouvelle société de placement de fonds spéculatifs à stratégies multiples de Singapour, a choisi SS&C GlobeOp pour administrer son fonds phare à stratégies multiples de 1 milliard de dollars. Le fonds compte actuellement 18 gestionnaires de portefeuille à Hong Kong et à Singapour dans le cadre de diverses stratégies.

« Notre philosophie consiste à intégrer de multiples stratégies au sein de nos équipes en tirant parti de la technologie pour générer des rendements constants, ajustés au risque et de grande qualité, a déclaré Woon Young Jeong, chef de l'exploitation d'Arrowpoint. Nous avions besoin d'un administrateur qui connaissait très bien les multiples catégories d'actifs, les structures de frais complexes et les exigences de communication de l'information financière aux investisseurs de véhicules à gestionnaires multiples. La technologie de pointe de SS&C et son équipe de soutien professionnelle et compétente en font un partenaire idéal pour servir notre fonds. »

Arrowpoint a été fondée par Jonathan Xiong, ancien cochef de la direction de Millennium's Asia. Au lieu de gérer les équipes de négociation comme des entités distinctes, Arrowpoint intègre ses stratégies fondamentales et quantitatives aux actions, aux titres à revenu fixe et aux matières premières afin d'obtenir un contrôle plus précis sur le rendement. L'entreprise se concentre sur les investissements en Asie.

« Nous sommes heureux de travailler avec Arrowpoint Investment Partners à la croissance de son fonds novateur, a déclaré Michael Li, directeur général et chef de l'exploitation de SS&C en Asie-Pacifique. À mesure que le marché des fonds spéculatifs évolue, les véhicules à stratégies multiples suscitent beaucoup d'intérêt chez les investisseurs. Ces véhicules peuvent être complexes à gérer, car de multiples catégories d'actifs, structures de frais et exigences de communication de l'information financière sont en cause. Nous sommes impatients de travailler avec Arrowpoint pour atténuer ces contraintes opérationnelles afin que l'équipe puisse se concentrer sur l'investissement. »

À propos d'Arrowpoint Investment Partners

Arrowpoint est une société d'investissement qui crée une plateforme différenciée à stratégies multiples axée sur l'Asie. Pour en savoir plus, visitez le site https://arrowpointfund.com/

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Plus de 22 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à www.ssctech.com.

