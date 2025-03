WINDSOR, Connecticut, 27 mars 2025 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui l'élection de Francesco Vanni d'Archirafi à titre de nouvel administrateur indépendant au sein de son conseil d'administration. M. Vanni d'Archirafi est un chef d'entreprise mondial chevronné qui a connu une croissance stratégique des revenus, des bénéfices et de la valeur pour les actionnaires dans les sociétés de services financiers publiques et privées.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Vanni d'Archirafi », a déclaré Bill Stone, président et chef de la direction. « M. Vanni d'Archirafi possède une vaste expérience de la gestion de grandes entreprises mondiales à des postes de direction et de conseil d'administration. Son expertise solide en matière de services financiers, de fusions et acquisitions et de services de valeurs mobilières aidera SS&C à atteindre ses objectifs stratégiques. Son expertise mondiale sera inestimable pour guider l'expansion internationale continue de SS&C. »

M. Vanni d'Archirafi est président du conseil d'administration d'Euroclear Holding et d'Euroclear SA/NV. Il est également président du conseil d'administration de Verti S.p.A. et membre du conseil d'administration de Mapfre International S.A. et de Mapfre S.A., où il préside son comité d'audit et de conformité. Il a occupé de nombreux postes de direction chez Citi, dont ceux de chef de la direction de Global Transaction Services et de chef de la direction de Citi Holdings. M. Vanni d'Archirafi a également siégé aux conseils d'administration de Banco Nacional De Mexico SA, de la Private Export Funding Corporation et de LCH Group Holdings Ltd. Il a en outre été président de Citibank Europe plc et de Citi International plc.

À propos de sa nomination, M. Vanni d'Archirafi a ainsi commenté : « Je suis honoré de me joindre au conseil d'administration de SS&C. SS&C jouit d'une solide réputation en matière d'innovation, d'excellence et de concentration. « Je suis ravi de participer à sa croissance et à son succès continus. »

David Varsano, membre du conseil d'administration et président du comité des candidatures et de la gouvernance, a ajouté : « En tant que membre du conseil d'administration de SS&C, je suis ravi que M. Vanni d'Archirafi rejoigne nos rangs. Sa vaste expérience au sein de grandes entreprises mondiales et son engagement à améliorer le monde de la finance font de lui un atout majeur pour notre entreprise. Je suis convaincu qu'il contribuera à notre croissance. »

En plus de ses rôles au sein du conseil d'administration de l'entreprise, M. Vanni d'Archirafi siège également aux conseils d'administration de plusieurs organismes sans but lucratif, dont Centraide Worldwide, Voluntary Solidarity Fund International, The Felix Project et Junior Achievement Worldwide. Il siège enfin au conseil consultatif de plusieurs grandes écoles de commerce.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et compte des bureaux partout dans le monde. Plus de 22 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur SS&C (Nasdaq: SSNC) sont disponibles sur le site www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C

Pour en savoir plus : Brian Schell | Chef des finances, SS&C Technologies, tél. : +1 816 642 0915 | Courriel : [email protected]; Justine Stone | Investor Relations, SS&C Technologies, tél. : +1 212 367-4705 | Courriel : [email protected]; Personne-ressource pour les médias : Sam Gentile, tél. : 1 646 818-9195 | Courriel : [email protected]