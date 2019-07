Squid Squad Studio de production numérique pourra lancer ses activités liées à la production d'effets visuels

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 100 000 $ à l'entreprise de Matane

Squid Squad Studio de production numérique (Squid Squad) est une entreprise en démarrage qui s'inscrit dans la chaîne de valeurs de l'industrie cinématographique et télévisuelle. Afin d'assurer le lancement de ses activités commerciales, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 100 950 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra acquérir et installer de l'équipement lié à la production d'effets visuels, notamment de l'équipement informatique.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Squid Squad de démarrer son entreprise innovante, laquelle vise à intégrer un secteur porteur, celui du cinéma et de la télévision, où le Québec présente un avantage compétitif à l'échelle mondiale.

La création de Squid Squad vise à offrir une solution locale aux services de postproduction, dont les activités liées à la peinture numérique, la rotoscopie et l'ancrage cinématographique. De plus, la proximité d'un bassin d'étudiants en animation 3D et synthèse d'images du cégep de Matane confère une caractéristique fort avantageuse pour Squid Squad, qui pourra compter sur une main-d'œuvre qualifiée, favorisant la rétention des jeunes dans la région. D'ici trois ans, le projet devrait permettre de créer 37 emplois.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Je suis fier d'annoncer l'appui financier du gouvernement du Canada à Squid Squad, une entreprise en démarrage qui se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation. Cette contribution lui permettra de continuer à se développer et à générer de la croissance économique dans notre région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Squid Squad annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet innovant de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La contribution de Développement économique Canada d'aujourd'hui nous permettra d'acquérir les derniers équipements et logiciels nécessaires à notre démarrage. Nous serons désormais capables d'offrir des services de hauts standards, uniques au Québec, et de créer des emplois et de la richesse dans notre communauté. »

François B. Rioux, président du conseil d'administration, Squid Squad

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

