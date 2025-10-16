TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Ce mois-ci marque le deuxième anniversaire des livres audio dans Premium, et Spotify dévoile de nouvelles données qui démontrent à quel point le format séduit les auditeurs partout dans le monde, y compris ici même, au Canada.

En seulement deux ans, Spotify a permis à des millions de nouveaux auditeurs de découvrir le format et a complètement transformé la façon dont les gens trouvent et écoutent des livres audio. À l'échelle mondiale, Spotify aide les maisons d'édition à rejoindre de nouveaux publics et à assurer une croissance durable de l'écosystème du livre audio. En deux ans, le catalogue de livres audio de Spotify a triplé, passant à plus de 500 000 titres dans les marchés anglophones, dont le Canada.

Au Canada, Spotify connaît un fort dynamisme au niveau de la consommation des titres en français et en anglais :

Les heures d'écoute ont augmenté de 44 % d'une année à l'autre, soit l'une des plus fortes hausses au monde;

d'une année à l'autre, soit l'une des plus fortes hausses au monde; Le nombre d'auditeurs a grimpé de 41 % sur un an, confirmant le Canada comme l'un des marchés de livres audio qui croît le plus rapidement chez Spotify;

sur un an, confirmant le Canada comme l'un des marchés de livres audio qui croît le plus rapidement chez Spotify; La moitié des auditeurs de livres audio ont entre 13 et 34 ans, ce qui montre que Spotify attire un public jeune et très engagé vers ce format.

Le Canada a aussi été le premier marché bilingue pour les livres audio sur Spotify, et le succès de cette initiative se reflète dans la forte demande pour les histoires et les auteurs francophones. Depuis le lancement, on observe :

Une croissance explosive de 121 % d'une année à l'autre des heures d'écoute pour les titres francophones au Canada, signalant une augmentation massive de l'engagement; D'ailleurs, en date de juillet 2025, 7 des 10 livres audio francophones les plus écoutés au Canada depuis le lancement des livres audio sur Premium sont du Québec, avec des auteurs comme Patrick Senécal, Éric Thibault, Félix Séguin, Annie Laurin, Michèle Ouellette et plus encore;

pour les titres francophones au Canada, signalant une augmentation massive de l'engagement; Le nombre d'auditeurs canadiens de livres audio en français a augmenté de 84 % , démontrant que Spotify réussit à connecter de nouveaux publics à ces œuvres;

, démontrant que Spotify réussit à connecter de nouveaux publics à ces œuvres; Pour répondre à cette demande, Spotify a augmenté de 73 % le nombre de titres francophones disponibles au Canada au cours de la dernière année;

le nombre de au cours de la dernière année; Et fait notable, 42 % des auditeurs de livres audio francophones au pays ontmoins de 35 ans, preuve que Spotify contribue à former une nouvelle génération d'amateurs de littérature francophone.

Cette croissance organique démontre que les investissements directs et l'innovation de la plateforme portent déjà leurs fruits. Avec l'ajout récent de Scholastic Canada et de nouvelles ententes en discussion avec des éditeurs francophones, les auteurs québécois et canadiens rayonnent désormais au pays et à l'international. Spotify croit que le meilleur moyen de soutenir la culture, c'est par l'investissement et la découverte, plutôt que par des quotas rigides et ces résultats en sont la preuve

Pour en savoir plus, consultez notre article For The Record .

