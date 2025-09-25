TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les artistes québécois s'imposent comme les fers de lance d'un nouveau chapitre, reliant l'essor de leur communauté de fans locale à une visibilité accrue sur la scène mondiale. Après la diffusion du dernier épisode de saison de L'été où je suis devenue jolie (The Summer I Turned Pretty) sur Amazon Prime Video, les écoutes de « Corbeau » de Cœur de Pirate ont bondi de près de 290 fois dans le monde sur Spotify, tandis que

« Je te laisserai des mots » de Patrick Watson, également présent dans la bande sonore, a enregistré une hausse mondiale de 57 %.

Cette tendance s'inscrit dans le contexte d'une croissance annuelle de 15 % de l'écoute de musique francophone sur Spotify, période durant laquelle Patrick Watson a signé la toute première pièce francophone à entrer dans le prestigieux Billions Club de Spotify.

Ces percées illustrent la puissance du streaming pour favoriser la découverte, élargir les publics et démontrent à quel point les artistes québécois résonnent désormais bien au-delà des frontières de la province et du pays.

L'élan québécois porte ses artistes bien au-delà des frontières. Les données de Spotify révèlent comment la passion et la curiosité des auditeurs d'ici façonnent le paysage audio canadien, positionnant le Québec comme moteur de la francophonie et vitrine mondiale de la découverte musicale.

« Les auditeurs québécois apportent une énergie et une curiosité incroyables à Spotify. Leur fandom reflète non seulement une fidélité envers les voix francophones, mais aussi une ouverture à la découverte qui dépasse largement les frontières », a déclaré Elizabeth Phipps, Responsable des partenariats avec les artistes et labels, Spotify Canada. « C'est pourquoi les moments culturels -- qu'il s'agisse de placements en synchro ou de fêtes nationales -- ont un impact aussi puissant tant ici qu'à l'étranger. »

Les Québécois façonnent une identité nationale d'écoute distincte sur Spotify

Les publics québécois se tournent massivement vers le contenu en français sur Spotify :

Augmentation de 16 % des écoutes de musique francophone au Québec au cours de la dernière année -- dépassant la croissance mondiale de 15 % pour ce répertoire.

au Québec au cours de la dernière année -- dépassant la croissance mondiale de 15 % pour ce répertoire. Hausse de plus de 49 000 % des écoutes mensuelles de contenu franco-canadien au Canada , ainsi qu'une hausse de plus de 4 500 % à l'échelle mondiale au cours de la dernière décennie.

des écoutes mensuelles de contenu franco-canadien au , ainsi qu'une hausse de plus de 4 500 % à l'échelle mondiale au cours de la dernière décennie. Bond de 77 % de l'écoute de livres audio entre juillet 2024 et juillet 2025, avec Aliss et Hell.com de Patrick Senécal en tête des titres francophones les plus populaires à l'échelle nationale.

Les balados connaissent aussi un essor : les genres Comédie, Santé et mise en forme ainsi que Société et culture figurent parmi les plus écoutés au Québec, témoignant d'un appétit pour le divertissement mais aussi d'une curiosité d'apprentissage.

La passion locale alimente la culture musicale québécoise

Les Montréalais se démarquent comme les plus grands fans de la musique francophone du Québec, avec 266 millions d'écoutes locales, suivis par Québec (28 millions) et Laval (13 millions).

Le streaming devient aussi un vecteur des moments culturels uniques de la province : lors de la Fête nationale cette année, les écoutes d'artistes francophones ont bondi de 116 % partout au Québec.

Le talent québécois s'impose sur la scène mondiale

Les artistes québécois adorés continuent de définir et d'exporter l'identité culturelle de la province. Patrick Watson, Céline Dion, Cœur de Pirate, Garou et Enima figurent parmi les artistes franco-canadiens les plus écoutés de la dernière décennie.

En même temps, une nouvelle génération de musiciens, baladistes et auteurs québécois gagne des adeptes, ici comme à l'étranger.

Les fans québécois propulsent les artistes d'ici

Comme l'a souligné Spotify Sessions 2025, c'est l'engagement de la communauté de fans -- et non simplement le fait de suivre un artiste -- qui définit aujourd'hui la manière dont les auditeurs s'investissent. :

En moyenne, les utilisateurs de Spotify passent deux heures par jour sur la plateforme , et 76 % affirment qu'elle rend leurs moments quotidiens plus agréables.



, et 68 % des utilisateurs estiment que leur temps passé sur Spotify est plus positif que sur les réseaux sociaux.

C'est ce fandom qui propulse les percées québécoises - qu'il s'agisse des bonds d'écoutes liés à The Summer I Turned Pretty ou des hausses spectaculaires de la Fête nationale - bien au-delà des frontières, jusqu'à la scène mondiale.

SOURCE Spotify Canada

