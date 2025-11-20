MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - À la suite d'une performance inoubliable de Charlotte Cardin au EQUAL Fest de Spotify, le tout premier festival d'envergure consacré aux artistes francophones féminines provenant des quatre coins du monde, Spotify Canada souligne son onzième anniversaire au Québec avec une croissance record, de nouveaux investissements dans les créateurs et dans les fans, ainsi qu'un engagement accru envers la culture francophone. Des scènes internationales aux listes de lecture locales, Spotify continue de faire rayonner les voix québécoises et de promouvoir l'identité musicale de la province auprès des auditoires à l'échelle mondiale.

Mettre en lumière les artistes québécois et la musique francophone qui rayonnent sur Spotify

Depuis plus de dix ans, Spotify est passé de ses origines suédoises à un partenaire mondial soutenant les artistes pour bâtir des auditoires fidèles. En 2025, ce partenariat atteint de nouveaux sommets au Québec et au-delà.

Au cours de la dernière année, les paiements de redevances générés par les artistes québécois ont significativement augmenté. Un artiste québécois est défini comme un artiste déclarant lui-même une ville québécoise comme lieu de résidence. Les redevances provenant uniquement de Spotify en 2024 ont augmenté de plus de 20 % sur un an. Le nombre d'artistes québécois auto-déclarés générant plus de 10 000 dollars progresse à chaque seuil.

Spotify facilite la découverte de la musique francophone et les Québécois le confirment:

4 Québécois sur 5 (82 %) affirment qu'il est facile de trouver du contenu franco-canadien sur Spotify * .

. L'écoute de musique francophone au Québec est en hausse de 16 % sur un an, dépassant la croissance mondiale de 15 % en 2024.

Plus de la moitié (55 %) de la musique francophone écoutée au Québec provient d'artistes canadiens.

L'écoute de musique francophone chez les 18 à 24 ans a bondi de 32 % sur un an, et près de 4 écoutes sur 10 proviennent d'auditeurs de moins de 29 ans.

Au total en 2025, les Québécois ont écouté 7,8 milliards de minutes de musique francophone, ce qui a plus que doublé lors de la Fête nationale, avec une hausse de 115 % - démontrant que Spotify est adopté comme plateforme d'expression culturelle.

Créer des expériences pensées pour les fans

Spotify investit également dans la façon dont les Québécois écoutent la musique, en lançant de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'expérience plus vivante, personnalisée et connectée. Ces outils ne constituent pas seulement des améliorations techniques, ils facilitent l'accès à davantage de musique, notamment en français, la découverte d'événements culturels locaux et le partage de listes de lecture célébrant les artistes préférés des utilisateurs.

Recherche de salles de spectacle , pour suivre les scènes locales comme le Centre Bell à Montréal;

, pour suivre les scènes locales comme le Centre Bell à Montréal; Partage et clavardage intégrés , pour découvrir et discuter de musique plus facilement;

, pour découvrir et discuter de musique plus facilement; Profils de goûts raffinés et mélange de listes de lecture pour une personnalisation encore plus fine.

et pour une personnalisation encore plus fine. Audio sans perte (Lossless) pour un son cristallin offert aux abonnés Premium;

L'offre de livres audio sur Spotify connaît aussi un essor marqué : l'écoute de livres audio francophones au Canada a augmenté de 121 % sur un an, une autre preuve que la découvrabilité numérique renforce la narration en français. Avec le lancement de Audiobooks+, les auditeurs ont maintenant encore plus de choix et d'heures d'histoires à savourer, parfait pour les amateurs de lecture les plus passionnés du Québec.

Les auditeurs au Québec et au Canada adoptent également la nouvelle offre de livres audio sur Spotify. L'écoute de livres audio francophones au Canada a augmenté de 121 % sur un an, signe que la découvrabilité numérique soutient la narration en langue française. Avec le lancement de Audiobooks Plus, les utilisateurs disposent encore de plus de choix et de temps d'écoute, idéal pour les amateurs de lecture au Québec.

Spotify Canada met maintenant en vedette des artistes francophones dans 24 listes de lecture, dont 15 entièrement consacrées au Québec et à ses scènes musicales uniques, qu'il s'agisse de musique country émergente, de R&B en tendance, d'alternatif ou de classiques pour toute la famille.

Investir dans le talent québécois

Pour soutenir cet élan, Spotify renforce sa présence sur le terrain grâce à de nouvelles embauches dédiées aux artistes et aux publics québécois et canadiens.

Nick Younès se joint à l'équipe en tant que responsable éditorial francophone, Spotify Canada , où il sélectionnera des listes de lecture mettant en vedette les artistes franco-canadiens pour les auditeurs du monde entier.

se joint à l'équipe en tant que , où il sélectionnera des listes de lecture mettant en vedette les artistes franco-canadiens pour les auditeurs du monde entier. Ali Hills devient gestionnaire des partenariats avec les artistes et les maisons de disques, Spotify Canada, axée sur la croissance des carrières d'artistes québécois et le renforcement du lien avec leurs fans.

« La musique francophone du Québec n'avait jamais voyagé aussi loin aussi rapidement et Spotify investit dans cette croissance », a déclaré Elizabeth Phipps, responsable des partenariats artistes et maisons de disques, Spotify Canada.

« Nous souhaitons être un allié culturel pour les fans et les artistes du Québec. Lorsque les créateurs disposent de la liberté et des outils nécessaires pour joindre leurs auditoires selon leurs propres termes, la culture québécoise ne se contente pas de perdurer, elle s'épanouit. »

Donner plus de pouvoir aux créateurs du Québec

L'innovation s'étend aussi aux créateurs, grâce à de nouveaux outils qui aident les voix québécoises à grandir et à tisser des liens plus forts avec leurs publics :

Ensemble, ces outils aident les artistes, podcasteurs et conteurs du Québec à bâtir des communautés engagées, à partager leur savoir-faire et à renforcer l'influence grandissante de la province dans la culture audio mondiale. Ils redonnent aux créateurs québécois le contrôle sur la manière dont ils rejoignent leurs fans, leur permettant de se démarquer par leur talent et leur créativité.

Alors que Spotify souligne 11 ans de présence au Canada et au Québec, le cœur culturel du pays n'a jamais résonné aussi fort. La culture canadienne et franco-canadienne se renforce à l'ère numérique. Avec chaque investissement, innovation, liste de lecture, partenariat et performance, les artistes canadiens et québécois rejoignent de nouveaux publics. Spotify est fier de contribuer à faire voyager leurs histoires et leur musique partout dans le monde.

* Une recherche indépendante a été réalisée par Burson auprès de 400 utilisateurs de Spotify au Québec, du 29 septembre au 3 octobre 2025.

SOURCE Spotify Canada

Contact média : David Troya-Alvarez, [email protected]