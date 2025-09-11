Le country franco-canadien s'impose avec une hausse de 280 % d'écoute globalement sur la même période

TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Alors que le pays se prépare à célébrer les Canadian Country Music Awards (CCMA), de nouvelles données de Spotify révèlent que la musique country canadienne et franco-canadienne connaît un élan significatif, tant au Canada qu'à l'international. Les auditeurs passent non seulement plus de temps avec les artistes canadiens établis, mais découvrent également de nouvelles voix en nombre record.

Le dynamisme de cette croissance s'explique notamment par la scène country du Québec, où les artistes québécois affinent le genre, atteignent de nouveaux publics et franchissent des barrières culturelles et géographiques.

Spotify souligne ce succès en parrainant la toute première catégorie « Artiste francophone de l'année » aux CCMA. Les nommés,Francis Degrandpré, Fred Dionne, Sara Dufour, Vince Lemire et le groupe Salebarbes, ont enregistré une augmentation moyenne de plus de 80 % des écoutes de leur musique sur Spotify à l'échelle mondiale au cours de la dernière année.

« Les tendances d'écoute sur Spotify révèlent des gains soutenus pour la musique country canadienne et une accélération marquée du country franco-canadien au cours des cinq dernières années. Nous sommes ravis de constater que le streaming joue un rôle clé pour aider les artistes canadiens à exporter leur musique et à se connecter avec de nouveaux fans à travers le monde». - Elizabeth Phipps, Responsable des partenariats avec les artistes et labels, Spotify Canada

Tendances de croissance

Country canadien : Écoutes en hausse de 64 % à l'échelle mondiale en cinq ans (croissance annuelle moyenne de 13 %) et de 35 % au Canada (8 % par an).





(8 % par an). Country franco-canadien: Écoutes en hausse de 280 % à l'échelle mondiale et de 286 % au Canada , avec une croissance annuelle moyenne de 43 %.

Écoute par région

Country canadien : Les écoutes par habitant les plus élevées se trouvent à Terre-Neuve-et- Labrador , en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse.





, en et en Nouvelle-Écosse. Country franco-canadien : Le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard sont en tête pour les écoutes par habitant, avec un soutien solide en Ontario et dans les Territoires du Nord.

Rayonnement mondial

Country canadien : Bien que 54 % des écoutes se fassent au Canada , les marchés en croissance incluent l'Australie, la Norvège, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l' Irlande .





, les marchés en croissance incluent l'Australie, la Norvège, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l' . Country franco-canadien : La France, la Suisse, la Belgique, la Norvège et la Suède stimulent la croissance internationale.

Découverte et démographie

Les artistes country canadiens sont écoutés pour la première fois par de nouveaux auditeurs plus de 387 millions de fois par mois dans le monde.





Les artistes canadiens francophones enregistrent 1,25 million de premières écoutes par mois.





Country canadien : Le public le plus important se situe parmi les 35-44 ans (22 %), suivi des 25-29 ans (19 %) et des 18-24 ans (18 %). La répartition hommes/femmes est relativement équilibrée (54 % hommes / 45 % femmes).





Country franco-canadien : Les auditeurs sont plus âgés, avec 22 % âgés de 55 ans et plus. Répartition hommes/femmes : 57 % hommes / 42 % femmes.

« Au cœur de l'histoire de la musique country canadienne se trouve la découverte et le Québec en est une grande partie. En combinant tradition et sonorité moderne et fraîche, les artistes franco-canadiens ne se contentent pas de rejoindre le genre, ils jouent un rôle clé dans sa transformation à l'échelle mondiale. Leur croissance, tant au pays qu'à l'international, démontre réellement le pouvoir des artistes eux-mêmes et illustre comment Spotify peut aider les talents locaux à se connecter avec les fans partout dans le monde. » - Elizabeth Phipps, Responsable des partenariats avec les artistes et labels, Spotify Canada

