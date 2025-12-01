Les cadeaux de loterie sont réservés aux adultes

TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les Fêtes sont l'occasion de partager joie et surprises avec la famille et les amis. Mais lorsqu'il s'agit de billets de loterie pour les enfants, il est temps de laisser parler le Grinch qui sommeille en vous. La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) rappelle aux parents et aux tuteurs que les billets de loterie sont une forme de jeu et ne doivent jamais être donnés à des enfants ou à des mineurs.

Il est facile de considérer les billets de loterie comme un cadeau rapide et amusant à glisser dans les bas de Noël, mais ils sont destinés aux adultes. Tout comme le Grinch a appris que la période des Fêtes n'est pas une question de choses matérielles, nous devons nous rappeler que la joie des Fêtes ne vient pas des cadeaux risqués. La joie à « Whoville » vient de la convivialité, et non du fait d'initier les enfants à des habitudes qui peuvent entraîner des problèmes longtemps après les Fêtes. Si vous achetez des produits de loterie comme cadeaux, assurez-vous que les personnes qui les reçoivent ont au moins 18 ans.

Pourquoi est-ce important? Des études montrent qu'une exposition précoce aux jeux d'argent peut augmenter le risque de problèmes futurs. C'est pourquoi OLG et ses partenaires offrent des ressources gratuites pour aider les familles à faire des choix éclairés :

Le YMCA Youth Gambling Awareness Program (YGAP) est un service gratuit financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario qui sensibilise les jeunes aux risques liés au jeu et encourage la prise de décisions saines.

est un service gratuit financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario qui sensibilise les jeunes aux risques liés au jeu et encourage la prise de décisions saines. Le programme Jeux de hasard et d'argent, jeux vidéo et utilisation des technologies (GGTU) , du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) propose des outils et des formations aux prestataires de services qui traitent les problèmes liés au jeu compulsif, aux jeux d'argent et à la dépendance à Internet.

, du propose des outils et des formations aux prestataires de services qui traitent les problèmes liés au jeu compulsif, aux jeux d'argent et à la dépendance à Internet. Le Conseil du jeu responsable (CJR), organisme indépendant à but non lucratif fournissant des informations sur la prévention du jeu compulsif, notamment des ressources destinées aux adolescents et aux jeunes adultes.

Vous pouvez également consulter JouezSense.ca, le centre d'éducation de l'OLG, pour obtenir des informations faciles à comprendre sur les jeux, les cotes et le caractère aléatoire, ainsi que des liens vers des services d'aide.

Ce message s'inscrit dans le cadre du soutien continu apporté par l'OLG à la campagne des Fêtes menée par le National Council on Problem Gambling et la North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL), qui vise à rappeler à l'échelle mondiale que les produits de loterie ne conviennent jamais aux enfants, que ce soit pendant les Fêtes ou à tout autre moment de l'année. Alors, gardez votre « cœur de Noël trois fois plus grand » avec votre famille, votre gentillesse et vos souvenirs, et dites « non » aux cadeaux risqués tels que les billets de loterie pour les enfants.

OLG célèbre 50 ans de gagnants et d'occasions de donner en retour aux collectivités. OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

