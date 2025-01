TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est ravie d'avoir été sélectionnée pour le prestigieux palmarès de Forbes des meilleurs employeurs au Canada pour une quatrième année consécutive. Cette année, OLG a gravi 27 échelons du palmarès des entreprises reconnues.

« C'est un honneur d'être reconnu à nouveau dans le palmarès de Forbes des meilleurs employeurs au Canada, et c'est véritablement gratifiant de savoir que tant de nos employés recommanderaient OLG comme endroit où il fait bon travailler, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Ce qui me rend le plus fier en tant que membre de l'équipe d'OLG sont les nombreuses façons dont nous travaillons ensemble pour respecter nos engagements à l'égard de l'Ontario. Nos employés ont à cœur les collectivités de l'Ontario et ils se donnent corps et âme à leur travail, tous les jours - et cela se voit! »

Les meilleurs employeurs au Canada en 2025 ont été déterminés au moyen d'un sondage indépendant mené auprès de plus de 40 000 employés travaillant pour des entreprises qui comptent plus de 500 employés au Canada. Le sondage était principalement fondé sur des évaluations personnelles fournies par les employés, mais comprenait également d'autres évaluations données par des amis et des membres de la famille des employés ou par d'autres travailleurs du même secteur.

« Ce qui rend cette reconnaissance si spéciale est qu'elle est fondée sur nos employés, et cela est une preuve incontestable de la fierté que les employés d'OLG ont pour le travail que nous accomplissons ensemble, a dit Esther Zdolec, vice-présidente principale, Personnes et culture, d'OLG. C'est un honneur pour moi de travailler aux côtés de tous les employés d'OLG alors que nous continuons à bâtir un milieu de travail qui est inclusif, innovateur et participatif - un endroit où les différentes perspectives et origines sont réellement valorisées et célébrées. »

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 62 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716