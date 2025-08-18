TORONTO , le 18 août 2025 /CNW/ - Les célébrations du 50e anniversaire de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) prennent encore plus d'ampleur! Pour remercier les Ontariens d'avoir joué avec nous depuis 50 ans, OLG lance le concours Bienvenue à Wintario. Ce concours offre la chance de gagner un grand prix de 1 million de dollars ainsi que 50 prix secondaires de 1 000 $, sans obligation d'achat.

Les célébrations du 50e anniversaire de Wintario ont débuté en juin pour souligner cinq décennies de jeu, de soutien communautaire et d'impact durable. Depuis 1975, OLG a remis plus de 59 milliards de dollars en lots de loterie et, grâce à ses joueurs, a versé approximativement 62 milliards de dollars en Ontario pour soutenir des priorités telles que les soins de santé, le sport amateur, les organismes de bienfaisance et bien plus encore. Maintenant, OLG offre encore plus de moments palpitants et de belles occasions de gagner aux joueurs partout dans la province.

« Ce concours est bien plus qu'un simple tirage -- c'est une célébration des joueurs qui ont rendu ces 50 années possibles », a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. « Comme la totalité de nos profits sont réinvestis ici même en Ontario, nos joueurs ont contribué à redonner des milliards à notre province, et c'est une source de grande fierté. Ce concours est notre façon de dire merci et de redonner aux joueurs de manière amusante et excitante. »

Le concours Bienvenue à Wintario se déroule du 18 août au 19 octobre 2025. Il est gratuit, ouvert à tous les résidents de l'Ontario âgés de 18 ans ou plus et limité à une participation par personne. Les règles complètes du concours et les modalités de participation sont disponibles sur concourswintario.olg.ca.

Nous célébrons 50 ans à faire des gagnants et à donner en retour! OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. OLG donne en retour à l'Ontario depuis 1975, générant environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

