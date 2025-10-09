Dans le communiqué LES COLLECTIVITÉS DE L'ONTARIO SONT GAGNANTES! LES JOUEURS DE WINTARIO50 AIDENT OLG À VERSER PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE LOCAUX diffusé le 9 oct. 2025 sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une faute de frappe s'est glissée dans la liste des prix reçus. Au lieu de lire ''Hastings et Price Edward'', nous aurions dû lire ''Hastings et Prince Edward''. La copie complète et corrigée suit :

LES COLLECTIVITÉS DE L'ONTARIO SONT GAGNANTES! LES JOUEURS DE WINTARIO50 AIDENT OLG À VERSER PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE LOCAUX

TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) donne en retour aux collectivités de la province grâce à l'aide de ses joueurs. Dans le cadre du concours WINTARIO50 donne en retour, une initiative provinciale honorant les 50 ans d'histoire d'OLG à l'appui de l'Ontario, plus de 1 million de dollars ont été distribués aux 26 régions de la province desservies par Centraide.

Lancé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire d'OLG, le concours WINTARIO50 donne en retour commémore cinq décennies de jeu, de soutien communautaire et de retombées durables tout en rendant hommage au jeu de loterie qui a ouvert le bal - WINTARIO. Les joueurs qui ont acheté un billet de loterie de WINTARIO50 pouvaient ensuite participer au concours WINTARIO50 donne en retour pour courir la chance de gagner un prix personnel et aussi de nommer une région desservie par Centraide, qui pouvait gagner jusqu'à 250 000 $.

Grâce à la participation enthousiaste de ses joueurs, chaque région desservie par Centraide en Ontario a reçu un prix, deux régions ayant reçu un grand prix de 250 000 $.

250 000 $ Centraide - Grand Toronto 250 000 $ Centraide - Halton et Hamilton 50 000 $ Centraide - Région de Durham 50 000 $ Centraide - Sault Ste. Marie et district d'Algoma 50 000 $ Centraide - Région de Waterloo 50 000 $ Centraide - Est de l'Ontario 50 000 $ Centraide - Elgin Middlesex 50 000 $ Centraide - Simcoe Muskoka 50 000 $ Centraide - Windsor-Essex Chatham-Kent 50 000 $ Centraide - Thunder Bay 50 000 $ Centraide - Nord-Est de l'Ontario 50 000 $ Centraide - Oxford 5 000 $ Centraide - Brant 5 000 $ Centraide - Bruce Grey 5 000 $ Centraide - Stormont, Dundas et Glengarry 5 000 $ Centraide - Kawartha Lakes 5 000 $ Centraide - Guelph Wellington Dufferin 5 000 $ Centraide - Haldimand et Norfolk 5 000 $ Centraide - Hastings et Prince Edward 5 000 $ Centraide - Kingston, Frontenac, Lennox et Addington 5 000 $ Centraide - Leeds et Grenville 5 000 $ Centraide - Niagara 5 000 $ Centraide - Northumberland 5 000 $ Centraide - Perth-Huron 5 000 $ Centraide - Peterborough et District 5 000 $ Centraide - Sarnia-Lambton

« Donner en retour aux collectivités de l'Ontario est au cœur de ce que nous faisons, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Et quelle meilleure façon d'honorer cet héritage que d'inviter nos joueurs à nous aider à le faire par l'entremise de ce concours. Nous sommes ravis de collaborer avec Centraide pour aider davantage les collectivités de la province. »

« Centraide du Grand Toronto est profondément reconnaissant de ce partenariat avec OLG. Ce don continuera d'appuyer un réseau qui renforce notre filet de sécurité sociale, créant des retombées durables dans les régions de Peel, Toronto et York -- que ce soit en fournissant des vêtements chauds aux personnes en situation d'itinérance, des collations santé aux enfants dans les programmes parascolaires ou un lieu sûr pour les femmes fuyant la violence », a déclaré Heather McDonald, présidente-directrice générale de Centraide du Grand Toronto.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers OLG et notre communauté locale pour avoir permis à Centraide Halton et Hamilton de remporter 250 000 $ dans le cadre du concours WINTARIO50 donne en retour! Ce soutien exceptionnel ira directement au renforcement des programmes de services sociaux essentiels dans les régions de Halton et Hamilton, ayant un impact majeur pour nos voisins les plus vulnérables. Merci de vous tenir à nos côtés, unis dans l'ACTION, pour bâtir une communauté plus forte et plus bienveillante », a déclaré Brad Park, président-directeur général de Centraide Halton et Hamilton.

Cette année, OLG célèbre les gens et les collectivités qui ont façonné son histoire gagnante au cours des cinq dernières décennies. Pour en savoir plus sur les célébrations du 50e anniversaire d'OLG, visitez www.olg.ca/Wintario.

Nous célébrons 50 ans à faire des gagnants et à donner en retour! OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. OLG donne en retour à l'Ontario depuis 1975, générant environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province .

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

