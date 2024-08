La campagne comprend des publicités numériques sur l'application et le site web de MétéoMédia, ainsi que sur d'autres plateformes numériques populaires. La campagne comprend également une série d'annonces imprimées dans The Globe and Mail et The National Post, ainsi que dans les journaux régionaux du Canada atlantique, du Québec et des régions de l'Ouest canadien les plus touchées par les récents feux de forêt.

« La réalité des changements climatiques est évidente dans l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques violents au Canada, d'où la nécessité pour les Canadiens de prendre des mesures proactives pour se préparer à d'éventuelles perturbations des services vitaux », a déclaré le président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications, Robert Ghiz. « Même si nos membres s'engagent à renforcer et à maintenir l'infrastructure du réseau, les pannes d'électricité et autres problèmes imprévus qui surviennent au cours de ces événements peuvent avoir un impact sur les services de télécommunications. En suivant les meilleures pratiques présentées sur le site telecomsoyezpret.ca, telles que la mise en place d'un système d'alimentation électrique de secours fiable pour l'équipement Internet à domicile, les Canadiens peuvent améliorer leur capacité à rester en contact dans les moments les plus critiques. »

Les principales recommandations pour les consommateurs sont les suivantes :

À la veille d'une tempête :

Surveillez de près les conditions météorologiques et soyez prêt à recevoir des alertes d'urgence.

et soyez prêt à recevoir des alertes d'urgence. Chargez complètement vos appareils et envisagez d'investir dans un système d'alimentation électrique de secours pour faire fonctionner votre matériel de communication essentiel, comme votre modem Internet, votre routeur et votre téléphone sans fil.

et envisagez d'investir dans un système d'alimentation électrique de secours pour faire fonctionner votre matériel de communication essentiel, comme votre modem Internet, votre routeur et votre téléphone sans fil. Déterminez si votre téléphone ou votre service téléphonique est alimenté par le réseau électrique et prévoyez des solutions de rechange si nécessaire.

Pendant une tempête et immédiatement après :

Préservez la durée de vie des piles de vos appareils en réduisant la luminosité de l'écran et en désactivant les fonctions non essentielles telles que Bluetooth et les services Wi-Fi.

en réduisant la luminosité de l'écran et en désactivant les fonctions non essentielles telles que Bluetooth et les services Wi-Fi. Réduisez l'encombrement du réseau en communiquant par SMS, textos ou courriels, et n'utilisez votre cellulaire pour faire des appels qu'en cas d'urgence.

en communiquant par SMS, textos ou courriels, et n'utilisez votre cellulaire pour faire des appels qu'en cas d'urgence. Évitez d'utiliser les réseaux mobiles sans fil à des fins gourmandes en données, comme la diffusion de vidéos en continu ou les téléchargements importants, afin de maintenir la disponibilité du réseau pour les communications essentielles.

Pour appeler le 9-1-1 :

Utilisez un téléphone fixe si possible afin de réduire le trafic sur les réseaux mobiles.

afin de réduire le trafic sur les réseaux mobiles. Faites preuve de patience lorsque vous passez des appels d'urgence, car les liaisons peuvent prendre plus de temps en raison de l'augmentation du trafic sur le réseau.

car les liaisons peuvent prendre plus de temps en raison de l'augmentation du trafic sur le réseau. En cas de problèmes de connexion, attendez quelques secondes avant de recomposer le numéro et essayez de retirer la carte SIM au besoin pour accéder à d'autres réseaux.

Pour en savoir plus, visitez le site www.telecomsoyezpret.ca.

